Сочинение Два женских характера в романе Л.Н.Толстого "Война и мир": Наташа и Соня.

Принято считать, что Наташа Ростова — любимая героиня Льва Толстого Действительно, описания Наташи сердечны и многочисленны. "Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка" — такой мы впервые видим Наташу. И с ее образом входит в роман тема "живой жизни". Переполненная оптимизмом, она стремится везде поспеть: утешить Соню, по-детски наивно объясниться в любви к Борису, поспорить о сорте мороженого, спеть с Николаем романс "Ключ", станцевать с Пьером. Толстой отмечал, что "сущность ее жизни — любовь". В ней и соединились самые ценные качества человека: любовь, поэзия, жизнь.

Конечно, мы не верим ей, когда она "на полном серьезе" говорит Борису: "Навсегда. . . До самой смерти. . . " "И, взяв его под руку, она со счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную".

"Умна она?" — спросит впоследствии Пьера княжна Марья. Пьер задумался. "Я думаю, нет, — сказал он, — а впрочем — да. Она не удостаивает быть умной".

"Не удостаивает быть умной"? Поразительно! То есть она изначально отдается бессознательному следованию жизни, не снисходя до размышлений о своем месте в ней.

Соня — иная, и подробный анализ этих двух женских характеров в добротном изложении великого писателя занял бы множество страниц, превышая возможности сочинения. Поэтому нарушим все правила приличия и заглянем в конец книги, в эпилог.

Известно, что пятого декабря в доме Ростовых, кроме семьи Безуховых, гостил отставной генерал В. Ф. Денисов. К этому времени у Наташи было уже три дочери и один сын. Она пополнела. Теперь больше видно было ее тело, а не душа. Наташа стала мало внимания обращать на свою внешность. В обществе ее не любили, говорили, что Наташа сильно опустилась. Наташа не обращала на это внимания. Она ревновала мужа к любой женщине, оказавшейся поблизости. После семи лет супружества Пьер был уверен, что он не дурной человек, потому что видел себя отраженным в жене. Причем в жене отражалось только истинно хорошее, все наносное было откинуто.

А Соня живет с Николаем и его матерью, помогая Николаю скрывать от графини их бедность. Тем не менее Николай отдалился от Сони. Он понимал, что многим ей обязан, но в Соне было все, за что ценят людей, однако мало того, за что любят. Но любовь княжны Марьи преобразила Николая.

Полюбив княжну Марью, он до конца, до некоего предела разумности хранит верность Соне, которой дал слово. Женившись, он так же, как когда-то отдавался служению отечеству, отдался служению своей семье и хозяйству. "Николай был хозяин простой, — замечает Толстой, — не любил нововведений. . . смеялся над теоретическими сочинениями о хозяйстве. У него перед глазами было только одно имение, а не какая-нибудь отдельная часть его. . . И хозяйство Николая приносило самые блестящие результаты". После женитьбы на княжне Марье он вместе с матерью, Соней и женой поселился на Лысых Горах, вскоре стал состоятельным помещиком, хозяином, которого любили мужики.

И потекла в их имении нерушимо правильная жизнь с обычными занятиями, чаями, завтраками, обедами, ужинами из домашней провизии.

Роман Толстого "Война и мир" содержит значительную философскую часть, которая выражается различными способами. Философия произведения "полифонична" .

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