Сочинение Два лика любви в романе И. А. Гончарова Обломов

Роман И. А. Гончарова "Обломов" — классика русской литературы. В этом романе перед нами предстает два лика любви. Первый — любовь Обломова и Ольги, второй — любовь Штольца и Ольги. Как же они различны! Первое чувство — не успев расцвести — тут же завяло, второе — расцветает долго, но, распустившись и окрепнув, долго сохраняет всю свежесть молодости.

Любовь Обломова и Ольги быстро увядает. Возможно, в этом виноваты они оба, но, скорее всего, всю вину можно возложить на Обломова. Его лень и безделье и были причиной разрыва. Да и сама Ольга не столько любила, сколько хотела любить своего незадачливого жениха, навязывая ему роль, противную для него. Неопытная в делах любви, Ольга со всей силой молодости отдалась этому новому для нее чувству, не понимая, что Обломову, с его вечными страхами и ленью, ее любовь не очень-то и нужна.

По-иному обстояло дело у Штольца с Ольгой. Как человеку деятельному и практичному, Штольцу некогда было заниматься своими сердечными делами. А когда пришла любовь, это новое для него чувство, он отдался ему всецело. Ольгу Штольц знал задолго до встречи за границей, но тогда она была для него лишь ребенком, умным и подающим большие надежды, но ребенком. За границей Штольц увидел в ней женщину, в которую тут же влюбился.

Эти два лика различны, как и сама любовь, о которой так много сказано.

Гениальность Гончарова и состоит ,в том, что он показал эти два лика, не утаивая и не приукрашивая ничего. .