Сочинение Два народа - две героини

Романы Л. Н. Толстого и Маргарет Митчелл вряд ли можно сравнивать по глубине содержания, масштабу поднятых проблем. Они и написаны в разное время: роман Толстого создавался в середине XIX века, а «Унесенные ветром» — в XX веке. И замыслы у писателей были разные. Толстой, задумав писать историю одного из декабристов, в итоге создал роман о событиях 1812 года, а подлинным героем здесь стал русский народ. Наташа Ростова — всего лишь одна из его представителей, вобравшая в себя главные черты русского характера. Роман Маргарет Митчелл — роман о выживании в сложную эпоху Гражданской войны 1861 — 1865 годов и в послевоенные годы становления американского государства.

Но так случилось, что героини обоих романов воспринимаются как символы национальных характеров. И этим они интересны. Сама Маргарет Митчелл была удивлена популярностью своей героини у соотечественников: «Я нахожу нелепым и смешным, что мисс О'Хара стала чем-то вроде национальной героини, я думаю, что это очень скверно для морального и умственного состояния нации». Но Скарлетт шла по стране, как триумфатор, в ней угадывали что-то родное, неотъемлемо американское. Она умела за себя постоять, она всегда поднималась после поражений, находила выход из любых ситуаций. Старая негритянка говорит о ней: «Мисс Скарлетт все может вынести, что Господь пошлет, потому что ей уже много испытаний было послано». Внешняя привлекательность Скарлетт, решительность и несокрушимая смелость — все эти черты делали героиню достойной поклонения. Чем же пугала ее создательницу популярность героини? В самом английском звучании имени Скарлетт есть и алый цветок, наподобие нашего горицвета, и болезнь (сохранившееся в русском названии — скарлатина). Ее имя соединило в себе идеал и порок, став точным отражением характера. В Скарлетт привлекает жажда жизни, сильный и острый ум, направленный на преодоление любых преград. Умение побеждать их — наиболее притягательная черта Скарлетт, очень близкая тем, кто мечтал утвердиться в новой Америке. Но в мире оголтело практического интереса невозможно не растерять внутренних ценностей, духовной культуры. Героиня Митчелл оставляет заботу о духовности до лучших времен, потому что нельзя быть леди, не имея денег. И добывание их становится для Скарлетт главной целью, ради которой можно перешагнуть через все. А потом уже «она сможет быть доброй и мягкой, какой была Эллин, и будет печься о других и думать о соблюдении приличий. . . » Любимое изречение Скарлетт: «Я об этом подумаю завтра. . . » Так изо дня в день гонит она от себя мысли о совести, морали, о духовности и правилах приличия. Пока наконец Ретт Батлер не поставит «диагноз»: «Мы оба негодяи». Но Скарлетт некогда об этом думать, она не может тратить ни сил ни времени на самоанализ и муки совести, на поиски истины и смысла жизни, когда у нее есть конкретная цель: «Завтра я найду способ вернуть Ретта». Так заканчивается роман «Унесенные ветром». Какое существительное упущено в названии? Иллюзии? Сомнения? Духовные ценности? Скорее всего, — все, что мешает в борьбе за выживание, а потом за процветание.

Может быть, оттого что героине Толстого, Наташе Ростовой, русской аристократке, графине по рождению и воспитанию, не приходилось бороться за место под солнцем, в ее жизни духовные ценности занимают гораздо большее место? В час испытаний для всего народа, во время отступления из Москвы она приказывает освободить телеги для раненых, не задумываясь, сбрасывает с них сундуки с добром, с семейными реликвиями и последними ценностями разоряющегося семейства. Скарлетт во время войны тоже спасает жену Эшли и новорожденного ребенка. Но ею руководит корыстная мысль о том, что скажет ее возлюбленный Эшли, если она не сумеет спасти его близких. Она умеет рассчитывать, видеть свою выгоду всегда и во всем. Наташа — бескорыстна и искренна. Она вся — порыв чувств, эмоций. Появившись в романе «нечаянно, с нерассчитанного разбега», она так и будет поступать всю жизнь, и мы будем любить ее за эту нерассчитанность поступков, за стремление чувствовать за всех, за страстное желание жить и участвовать во всем. В мире Наташи Ростовой огромное место занимают люди, их страдания, их радости. Она умеет понимать и любить их. Уже в пятнадцать лет она задает себе вопросы, которые Скарлетт откладывает «на завтра»: что благородно, что неблагородно, как можно и как нельзя поступать. И, ошибаясь, жестоко страдает. Хотя ей тоже больше всего на свете хотелось быть счастливой.

Сам Толстой видит в своей героине воплощение русского характера: «Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы?. . » Эта тоненькая графиня в шелку и бархате «умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке».

Два народа — две героини. Наташа Ростова и Скарлетт О'Хара при всей своей неповторимой индивидуальности вобрали в себя характерные черты своего народа.

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