Сочинение Два патриотизма: спор Чацкого и Фамусова о Москве (по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»)

В 1824 году А. С. Грибоедов закончил свою комедию «Горе от ума». Написанная в эпоху подготовки «рыцарского подвига» декабристов, пьеса рассказывала о настроениях и конфликтах того напряжённого времени. Знаки грядущих больших социальных и общественных изменений проявлялись и в резких обличениях Чацкого, и в испуганных репликах Фамусова, и в общем тоне комедии.

В центре пьесы лежит столкновение сторонников барской Москвы с представителем «новых» людей - Александром Андреевичем Чацким. Этот герой один выступает против всего «фамусовского общества». Тем самым автор подчёркивает исключительное положение людей с прогрессивными взглядами. «В моей комедии,- писал Грибоедов,- двадцать пять глупцов на одного здравомыслящего человека».

Самым ярким представителем ретроградов в пьесе является Фамусов. Именно он является самым мощным и влиятельным противником Чацкого. Именно он ведет с Александром Андреевичем спор о жизни, об идеологических ценностях и приоритетах человека и всего московского общества. Можно сказать, что Фамусов и Чацкий, являясь представителями двух кардинально противоположных мировоззрений, представляют два типа патриотизма – две модели российского (в частности, московского) общества.

Что же превыше всего ставит в жизни Павел Афанасьевич Фамусов? По-настоящему этого героя не заботит ни судьба дочери, ни служебные дела. Фамусов боится в своей жизни только одного: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!». Таким образом, в лице Фамусова автор обличает чинопоклонство старого московского света.

Каждый разговор Фамусова с Чацким заканчивается неминуемым «расстройством» первого. Так, во втором действии (явл. 2) герои остаются наедине, и им удаётся поговорить. Фамусов давно не видел Чацкого, поэтому он ещё не знает, каким стал когда-то знакомый ему мальчик.

В своём разговоре герои касаются сначала вопроса о службе. Чацкий сразу же отмечает: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Фамусов, не понимая, что имеет в виду Александр Андреевич, пытается научить его, как надо добиваться «и мест, и повышенья в чин». Устами Фамусова говорит в этот момент вся барская Москва:

А дядя! Что твой князь? Что граф?

Когда же нужно послужиться,

И он сгибался в перегиб…

Такой и только такой способ служения, как говорит Фамусов, может принести и славу и почёт. И так было в эпоху Екатерины II. Но времена изменились. На это и указывает Чацкий, когда в ироничной и несколько злой манере парирует:

Но между тем? кого охота заберёт,

Хоть в раболепстве самом пылком,

Теперь, чтобы смешить народ,

Отважно жертвовать затылком?

Далее Чацкий в самых метких и остроумных выражениях клеймит «век минувший». Он утверждает, что теперь новое время, что люди больше не лебезят перед покровителями («у покровителей зевать на потолок»), а добиваются всего в этой жизни только с помощью способностей и ума:

Нет, нынче свет уж не таков.

Вольнее всякий дышит

И не торопится вписаться в полк шутов.

Всё это герой говорит в таком пылу, что не замечает - Фамусов уже давно его не слушает, он заткнул себе уши. Таким образом, разговор двух персонажей представляет собой фарс. Этот приём автор использует специально для того, что бы ещё чётче обрисовать положение Чацких – их доводы не слушают, потому что противопоставить им что-то невозможно. Единственное, чем может обезопасить Фамусов старый привычный режим, так это

Строжайше б запретил я этим господам

На выстрел подъезжать к столицам.

В справедливых, пылких нападках Чацкого на московское общество Фамусов видит опасность, вольность. Он считает, что причина кроется в том, что

Вот рыскают по свету, бьют баклуши,

Воротятся, от них порядка жди.

Также мы слышим одно из восклицаний Фамусова: «Что говорит! И говорит, как пишет!». Оно относится к речам Чацкого и стоит в ряду таких характеристик этого героя, как «опасный человек», «да он властей не признаёт!», «карбонари». Почему же это, с точки зрения Фамусова, ужасно? Позже, в третьем явлении, Фамусов заявит, что причиной сумасшествия Чацкого является «ученье», поэтому все книги надо сжечь.

Для века раболепства учёность, мышление, собственное мнение действительно было опасным, потому что тогда за это наказывали. Но и теперь, когда уже нет правления Екатерины, Фамусов всё ещё боится. И самое ужасное, что такие люди, как он, занимали высокие посты в обществе, являясь примером для подражания.

Таким образом, конфликт между Чацким и его противниками во главе с Фамусовым – это, в том числе, и борьба двух идей патриотизма, двух моделей человека и общества. Одна из них консервативна, косна, отягощена всевозможными пороками и предрассудками. Вторая же прогрессивна, построена на уважении к человеку, опирается на справедливость и гуманизм. На мой взгляд, несмотря на все сложности, победа модели Чацкого неминуема, потому что за ней - будущее. .