Сочинение Два типа любви в романе И. Гончарова «Обломов»

«Обломов» - социальный роман, как и во всех произведениях подобного жанра в нём есть место любви. Любовь Обломова имеет ключевое значение в жизни героя. Это лучшее из чувств, которое когда-либо охватывало И. И. Обломова. Лишь любовь помогает мечтателю полностью раскрыться, воплотить все свои фантазии в жизнь. Проще говоря, не будь этих чувств, перед нами предстал бы совсем другой Обломов.

Главный герой романа всю свою жизнь плывёт по течению, полное отсутствие красок и эмоций практически перестаёт его беспокоить. Даже любовь его охватывала всего несколько раз. Но эти несколько раз были совершенно разными. Единственное, что их связывало – это случайность и порыв, парализующий Обломова.

Благодаря Штольцу, мечтатель Обломов знакомится с Ольгой Ильинской. С первых секунд знакомства Обломов заворожён ею, это явно подчёркивает автор: «. . . Но в редкой девице встретишь такую простоту и естественную свободу взгляда, слова, поступка. … Ни жеманства, ни кокетства, никакой лжи, никакой мишуры, ни умысла!» Обломов наперекор всему и себя заметно начинает меняться, но внутри он этому весьма не рад, вскоре ему надоедает преодолевать трудности. Наш мечтатель, наконец, влюбился, влюбился, как мальчишка и эта самая влюблённость не даёт ему право стоять на месте. Чудный голос Ольги будоражил и окрылял Обломова, он помогал найти силы, чтобы жить и любить. Казалось бы, всё хорошо, но нет же, внутренняя трусость и слабость Обломова не даёт покоя ни ему, ни его возлюбленной. Противостояние рассудка и чувств вечным грузом лежат на плечах мечтателя. В своём письме он впервые раскрывается, пытается скинуть с плеч этот «вечный груз». Обломов пишет, что эти отношения были ошибкой, они слишком разные. А ведь Ольга по-настоящему полюбила Обломова, она желала изменить, расшевелить его всеми силами, довести его до собственного идеала. Эгоизм Ольги сыграл решающую роль в их отношения. Через некоторое время они были вынуждены расстаться, Ольга напоследок сказала такую фазу: «Я узнала недавно только, что я любила в тебе то, что я хотела, чтобы было в тебе, что указал мне Штольц, что выдумали мы сами. Я любила будущего Обломова!» Вот так и угасло пламя между Обломовым и Ольгой Ильинской.

С самого детства за маленького Обломова всё решили: какой должна быть жизнь, чем заниматься, на кого равняться; ложные представления проявлялись в течение всей жизни. Всё это сказалось и по отношению к любви, к женским идеалам. Всю свою не яркую жизнь Обломов надеялся найти спутницу, которая была бы похожа на его мать. Именно свою мать он считал эталоном красоты, равновесия, спокойствия и всего того, чего ему так не хватало. Черты своей матери он искал в Ольге Ильинской, но так и не смог их разглядеть. Но в жизни Обломова появляется Агафья Матвеевна – именно она соответствует идеалу Обломова. Их отношения начинаются как бы невзначай. Они мало эмоциональны, вероятно, особых чувств и вовсе не было, а лишь дружеская привязанность. Но зато была неповторимая зависимость, особо остро она выражалась у Агафьи. Агафья была рабом настроения Обломова, когда он молчалив и мрачен, она становилась задумчивой и грустной. Она как мать вечно заботилась о нём, будь он болен или здоров. Агафья Матвеевна не была начитана, не знала языков, ей этого не нужно, хватало лишь Обломова и семьи, которая впоследствии образовалась. Этим самым она и зацепила И. И. Обломова, женившись, он совершенно не изменил своё отношение к ней, осталась всё та же дружеская привязанность, зависимость, но зато теперь он поистине нашёл тот материнский эталон, то спокойствие и умиротворённость – счастье, каким бы оно не было.

Правильный ли выбор сделал Обломов? Быть может счастье он обрёл бы с молоденькой Ольгой, которая упорно желала изменить его? Судить мы не в силах, это его выбор, мечта, которая зародилась ещё в детстве. Несмотря на свою внутреннюю слабость и бездействие, Обломов смог материализовать свою самую главную фантазию – жениться, обрести семью, впасть в тишину и в вечный сон. .