Сочинение Два взгляда на мир в комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»

Гениальный драматург, талантливый поэт и выдающийся дипломат, один из образованнейших людей своего времени, Александр Сергеевич Грибоедов своей комедией "Горе от ума" положил начало расцвету русской реалистической драматургии. В 1824 г. он закончил работу над произведением. "Горе от ума" дает общую картину русской жизни эпохи после Отечественной войны 1812 года. В столкновении двух взглядов на мир – «века нынешнего» и «века минувшего», старого и нового – главная социальная интрига пьесы.

И. А. Гончаров писал, что в комедии "главная роль, конечно, - роль Чацкого, без которой не было бы комедии, а была бы, пожалуй, картина нравов". Образ Чацкого – это образ "нового" человека, смелого и непримиримого борца за дело, за идеи, за правду, это что-то свежее, врывающееся в жизнь, несущее перемены. Александр Андреевич – человек с волевым характером, выражающий передовые идеи своего времени. Он дает беспощадную характеристику фамусовскому обществу, твердо хранившему традиции "века минувшего". Незаурядный, остроумный, он, бесспорно, возвышается над этим обществом. Столкновение Чацкого с Фамусовым обществом было неизбежно. Оно принимает постепенно все более ожесточенный характер, осложняется личной драмой Чацкого. Его взгляды против существующих устоев общества становятся все более резкими.

Диалоги Фамусова и Чацкого – это борьба. В начале комедии она проявляется еще не в острой форме. Фамусов выступает в роли воспитателя Чацкого. Сперва Фамусов благосклонен к Чацкому, он даже готов уступить руку Софьи, но ставит при этом свои условия: Сказал бы я, во-первых: не блажи, Именьем, брат, не управляй оплошно, А, главное, поди-тка послужи. На что Чацкий бросает: Служить бы рад, прислуживаться тошно. Смотрели бы, как делали отцы, Учились бы, на старших глядя! - поучает Фамусов. А в ответ - монолог Чацкого "А судьи кто?". Он гневно высказывается против идеалов фамусовского общества, против существующих в нем порядков. В своем монологе Чацкий выступает от имени нового поколения: Где, укажите Нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?. . . Вот уважать кого должны мы на безлюдьи! Вот наши строгие ценители и судьи! Эти страстные речи Чацкого вызывают неподдельный страх Фамусова: Он вольность хочет проповедать! Духовные качества Чацкого выявляются в подборе слов, в построении фразы, интонациях, манере говорить. Речь этого литературного героя - это речь оратора, высокообразованного человека, прекрасно владеющего словом. По мере обострения его борьбы с фамусовским обществом, речь Чацкого все больше окрашивается негодованием, едкой иронией.

Во взглядах на общественные порядки, на воспитание и образование, гражданский долг и службу, национальную культуру, в поминании смысла и цели жизни Чацкий противостоит обществу невежд и крепостников. Сплетни, клевета – основные орудия борьбы этого общества с такими людьми, как Чацкий. Меткое, свободное, пламенное слово – оружие Чацкого. Это сильное, поистине разящее оружие. Но старый мир еще силен. И ряды его сторонников многочисленны.

Чацкий вынужден уехать из Москвы «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок». Однако бегство Чацкого нельзя воспринять как его поражение. Гончаров сказал: "Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей, в свою очередь, смертельный удар качеством силы свежей. Он вечный обличитель лжи, запрятавшийся в пословицу – «Один в поле не воин». Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик и – всегда жертва».

Спокойное и беспечное существование фамусовского общества кончилось: его осудили, против него восстали, если новое поколение пока слабо в своей борьбе, то и старое бессильно остановить развитие просвещения и передовых идей. .