Сочинение Две Катерины в русской литературе (по произведениям А.Н. Островского «Гроза» и Н.С. Лескова «Леди Ма

А. Н. Островский и Н. С. Лесков – писатели, которые «ввели» в русскую литературу героев из купеческой среды. До них на страницах произведений существовали лишь дворяне. Читатели наблюдали за их жизнью, проблемами, идейными метаниями, сочувствовали им и переживали за них.

Островский же, а вслед за ним и Лесков, показали, что внимания, сочувствия, рассмотрения достойны и люди из других, «низших», слоев общества. Они погрузили читателя в купеческую среду, образ жизни и мысли, купеческую традицию. Больше того, эти писатели вывели на сцену не просто людей купеческого сословия. Они поставили вопрос женской доли, женской участи именно в купеческой среде.

Важно, что раньше никто не обращал на это внимания, внутренним миром женщин, их судьбой мало кто интересовался. А тут целые произведения посвящены именно этому вопросу! Островский и Лесков показали, что и купеческие женщины способны к переживаниям, глубоким чувствам, страстям, что и в их судьбах происходят драмы и даже трагедии. И что, самое главное, им можно помочь, стоит лишь обратить на этих женщин внимание.

Итак, героинями драмы А. Н. островского «Гроза» и повести Н. С. Лескова «Леди Макбет…» являются женщины, две Катерины – Катерина Кабанова и Катерина Измайлова. У этих героинь очень много общего. Обе они из купеческих патриархальных семей. Обе молоды, полны жизненных сил, энергии. Обе были выданы замуж за нелюбимых мужей – по купеческой традиции.

Муж Кабановой молод, но полностью находится под каблуком у матери, которая заправляет всеми делами не только у себя дома, но и во всем городе. Тихон не может защитить Катерину, которую Кабаниха постоянно изводит упреками и несправедливыми обвинениями. А все оттого, что невестка кардинально отличается от традиционных представлений о купеческой жене. Катерина хочет жить по любви и совести, а не на показ, лживо и лицемерно, исполняя непонятные ей обряды (вытье при проводах мужа, например). -

Катерине Измайловой тоже очень трудно переносить жизнь в доме мужа, главным образом оттого, что жизнь женщины в купеческом доме скучна. Чем заняться жене богатого купца? Катерина слоняется из угла в угол в своем большом доме, спит и мается от безделья.

Героиню так же, как и Катерину Кабанову, мучают несправедливые обвинения. Молчаливым укором героине становится то, что она не имеет детей от своего престарелого мужа, хотя семейство Измайловых очень ждет наследников. Стоит заметить, что и у Катерины Кабановой нет детей, и это также тяготит героиню.

Писатели подчеркивают, что замужняя жизнь за запертыми дверями «душит» героинь, уничтожает их потенциал, все хорошее, что есть в них. И Измайлова, и Кабанова с сожалением рассказывают, какие они были в девичестве – веселые, полные радости жизни, энергии, счастья. И как невыносимо им жить в замужестве.

Еще одной перекличкой в судьбе героинь стал их «грех» - измена мужу. Но если Катерина Кабанова идет на это, мучаясь угрызениями совести, зная, что совершает грех, то Катерина Измайлова даже не задумывается об этом. Вся она полностью поглощена чувством к приказчику Сергею и готова ради него на что угодно. Эта страстная натура полностью отдалась своему чувству, которое не знает никаких границ: ни физических, ни нравственных, ни моральных.

И в этом коренное отличие Катерины Измайловой от Катерины Кабановой. Та тоже натура страстная, жаждущая любви, готовая ради любимого человека на многое. Но внутри героини «Грозы» есть прочные нравственные устои, стержень, который и позволяет ей четко различать, где Добро, а где Зло. Поэтому, отдавшись счастливому «греху», Катерина уже точно знает, что за этим последует – наказание. И, прежде всего, наказание внутреннее, ее собственное. Мы помним, что, не выдержав мук совести и давления окружения, героиня заканчивает жизнь самоубийством – она бросается в Волгу.

Катерина Измайлова же умирает по-другому – пытаясь утопить свою более счастливую соперницу: «Катерина Львовна дрожала. Блудящий взор ее сосредоточивался и становился диким. Руки раз и два неведомо куда протянулись в пространство и снова упали. Еще минуту - и она вдруг вся закачалась, не сводя глаз с темной волны, нагнулась, схватила Сонетку за ноги и одним махом перекинулась с нею за борт парома».

Героиня понимает, что погибнет вместе с другой девушкой, но это ее не останавливает: зачем ей жить, если Сергей больше не любит ее?

В своей животной, безбожной любви Измайлова доходит до предела: на ее совести кровь трех невинных людей, в том числе, и ребенка.

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