Сочинение Две правды о человеке в пьесе М. Горького «На дне»

На чем стоит этот мир? Почему в самые горькие, казалось бы, беспросветные моменты нашей жизни вдруг появляется человек, который воскрешает нас, даруя новую надежду и любовь? Но бывают такие случаи, когда чужая жалость, чужое сострадание унижают гордых, независимых людей. ,_)ти вопросы освещает М. Горький в своей пьесе “На дне”. Он, словно древнегреческий философ, считает, что истина рождается в споре, в сравнении двух противоположных точек зрения, поэтому особенно важны и интересны позиции Луки и Сатина как носителей основных идей.

Позиция Луки - это идея сострадания к людям, к их несчастьям, идея деятельного добра, которое утешает человека, возбуждая в нем веру, способную повести его дальше, идея “возвышающего обмана”, который позволит человеку выдержать бремя правды жизни.

На пороге ночлежки Лука появляется с клюкой и котомкой. О нем мы знаем очень немного. Только то, что он странник лет шестидесяти. Лука не скрывает своего отношения к ночлежникам. К “господам”, хозяевам положения - Костылеву, Василисе, отчасти Медведеву, - он относится явно отрицательно. Василису называет “зверем злым” и “гадюкой ядовитой”, Медведева иронически величает “. . . видимость самая геройская”, Костылеву он заявляет: “Ежели тебе сам господь бог скажет: “Михаиле! Будь человеком!. . ” Все равно - никакого толку не будет. . . ”

Анну же, Настю, Наташу, Актера и Пепла Лука окружает заботой, любовью и лаской. Он проявляет отношение, которое, независимо от результатов, свидетельствует о его искреннем желании делать добро. Он считает, что может дать опору человеку в жизни, “навеяв золотой сон” мечты. Правда же выдергивает из-под человека эту опору, которой может быть всякая идея, если она способна утешить человека, защитить его, дать ему отраду. Обращаясь к Пеплу, Лука говорит: “И. . . чего тебе правда больно нужна. . . подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя. . . Она, правда-то, - не всегда по недугу человеку. . . не всегда правдой душу вылечишь”. Слабые люди бессознательно тянутся к “правде” Луки. Так, он внушает умирающей Анне веру в лучшую жизнь после смерти, помогает ей уйти в мир иной без тяжелых мыслей. Актеру и Пеплу он дарит надежду “начать жизнь сначала”.

Сатин и Лука сходятся на том, что “все в человеке, все для человека”, и расходятся в понимании того, какие пути ведут к торжеству этой истины.

О самом Сатине мы узнаем, что он карточный шулер, бывший телеграфист, по-своему образованный человек. Он во многом необычен на фоне других обитателей ночлежки. На это указывают его первые реплики, в которых он использует редкие и интересные слова: “сикамбр”, “макробиотика”, “трансцендентальный” и многие другие. Потом мы узнаем, как он опустился на “дно жизни”. Вот что он говорит Луке: “Тюрьма, дед! Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел. . . убил подлеца в запальчивости и раздражении. . . из-за родной сестры.

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