Сочинение Двенадцать - Анализ поэмы Блока А.А. «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "Анализ поэмы Блока А. А. «Двенадцать»"



Поэма «Двенадцать» написана А. А. Блоком в 1918 году и навеяна революционными событиями. Уже в зимнем пейзаже поэмы подчеркнут контраст черного и белого, мятежная сти­хия ветра передает атмосферу общественных перемен. Дву­смысленно звучит строчка в первой главе произведения: «На ногах не стоит человек». В контексте поэмы ее можно истол­ковать как буквально (ветер сбивает путника с ног, лед под снегом скользкий и коварный), так и символически: в новую эпоху все стало зыбким, утрачены жизненные опоры.



Восприятие революционных контрастов простым народом показано на примере образа старушки, которая переживает, что на плакат нашелся такой огромный лоскут, а на портянки для ре­бят ткани нет. Мерзнет буржуй на перекрестке, грустит поп, ба­рыня в каракуле падает на льду, писатель с длинными волосами рассуждает о гибели России, а бродяга хочет знать, что впереди.



Центральным образом второй главы становится образ сво­боды без креста. Поэт показывает анархические настроения солдат революции, готовых «пальнуть… в Святую Русь». Руб­леный синтаксис поэмы, изобилие диалогов и реплик удачно передают фрагментарные зарисовки из жизни того времени.



В третьей главе слышны фольклорные мотивы, характерные для солдатских песен. Они передают и народное восприятие эпо­хи: за «сладкое житье» надо еще «буйну голову сложить».



В четвертой и пятой главах центральным становится образ распутной толстоморденькой Катьки, которая раньше гуляла с офицерьем, а теперь с солдатами. В шестой главе красноар­мейцы убивают Катьку: человеческая жизнь в революцион­ную эпоху становится разменной монетой. В седьмой главе двенадцать солдат снова идут революционным шагом с ружь­ями в поисках врагов. «Лишь у бедного убийцы Не видать со­всем лица», — пишет А. А. Блок. Этот образ обезличенного человека перекликается с образом главного героя в рассказе Е. И. Замятина «Дракон». Там солдат революции, готовый без колебаний пристрелить буржуйскую морду, тоже утрачи­вает лик человеческий. Он словно исчезает в тумане, и вместо него остается лишь форма (сапоги, шинель, картуз), пустая форма, свободная от содержания. Вскоре выясняется, что убивший Катьку Петруха когда-то любил ее, а убил он девуш­ку сгоряча, из ревности. Так, под революционные порывы маскируются порой сугубо личные проблемы и поступки. Но Петруху никто не осуждает: «Не такое нынче время». Револю­ционная эпоха вседозволенности, как убедительно показывает



А. А. Блок, накладывает отпечаток на души людей. В вихре ре­волюционных событий без креста стираются порой грани ме­жду добром и злом, оправданной жестокостью и преступным деянием. Неприглядный образ восставшей голытьбы в финале седьмой главы поэмы рисуется как своеобразное предупреж­дение: «Запирайте етажи, Нынче будут грабежи! Отмыкайте погреба — Гуляет нынче голытьба!».



В девятой главе буржуй на перекрестке сравнивается с го­лодным псом. Лишившись богатства и привилегий, целый класс российского общества оказался на перепутье.



Вьюга постепенно усиливается. Постоянно меняется ритм поэмы, отразивший переменчивый характер описываемой в ней эпохи. Сквозь агитационные лозунги первых лет совет­ской власти явственно слышны грустные авторские раздумья: «…И идут без имени святого Все двенадцать — вдаль». Ко всему готовы, Ничего не жаль…». В поэме явственно слышны религиозные мотивы. Двенадцать солдат революции уподоб­ляются двенадцати апостолам. Красный флаг в последней главке назван кровавым. Именно его несет Иисус Христос, ко­торый «И за вьюгой невидим, И от пули невредим». Христос в блоковской поэме выступает не в терновом венце, а в белом венчике из роз. Он не покинул грешных бойцов революции, его нельзя убить или уничтожить, сорвав кресты. Двенадцать солдат прокладывают для России новый исторический путь. И Христос по-прежнему возглавляет его. Таким образом, рисуя революционные события в их мятежной, противоречивой и во многом трагической атмосфере, А. А.

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