Сочинение Двенадцать - Анализ поэмы Блока А.А. «Двенадцать»
Блок "Двенадцать" - сочинение "Анализ поэмы Блока А. А. «Двенадцать»"
Поэма «Двенадцать» написана А. А. Блоком в 1918 году и навеяна революционными событиями. Уже в зимнем пейзаже поэмы подчеркнут контраст черного и белого, мятежная стихия ветра передает атмосферу общественных перемен. Двусмысленно звучит строчка в первой главе произведения: «На ногах не стоит человек». В контексте поэмы ее можно истолковать как буквально (ветер сбивает путника с ног, лед под снегом скользкий и коварный), так и символически: в новую эпоху все стало зыбким, утрачены жизненные опоры.
Восприятие революционных контрастов простым народом показано на примере образа старушки, которая переживает, что на плакат нашелся такой огромный лоскут, а на портянки для ребят ткани нет. Мерзнет буржуй на перекрестке, грустит поп, барыня в каракуле падает на льду, писатель с длинными волосами рассуждает о гибели России, а бродяга хочет знать, что впереди.
Центральным образом второй главы становится образ свободы без креста. Поэт показывает анархические настроения солдат революции, готовых «пальнуть… в Святую Русь». Рубленый синтаксис поэмы, изобилие диалогов и реплик удачно передают фрагментарные зарисовки из жизни того времени.
В третьей главе слышны фольклорные мотивы, характерные для солдатских песен. Они передают и народное восприятие эпохи: за «сладкое житье» надо еще «буйну голову сложить».
В четвертой и пятой главах центральным становится образ распутной толстоморденькой Катьки, которая раньше гуляла с офицерьем, а теперь с солдатами. В шестой главе красноармейцы убивают Катьку: человеческая жизнь в революционную эпоху становится разменной монетой. В седьмой главе двенадцать солдат снова идут революционным шагом с ружьями в поисках врагов. «Лишь у бедного убийцы Не видать совсем лица», — пишет А. А. Блок. Этот образ обезличенного человека перекликается с образом главного героя в рассказе Е. И. Замятина «Дракон». Там солдат революции, готовый без колебаний пристрелить буржуйскую морду, тоже утрачивает лик человеческий. Он словно исчезает в тумане, и вместо него остается лишь форма (сапоги, шинель, картуз), пустая форма, свободная от содержания. Вскоре выясняется, что убивший Катьку Петруха когда-то любил ее, а убил он девушку сгоряча, из ревности. Так, под революционные порывы маскируются порой сугубо личные проблемы и поступки. Но Петруху никто не осуждает: «Не такое нынче время». Революционная эпоха вседозволенности, как убедительно показывает
А. А. Блок, накладывает отпечаток на души людей. В вихре революционных событий без креста стираются порой грани между добром и злом, оправданной жестокостью и преступным деянием. Неприглядный образ восставшей голытьбы в финале седьмой главы поэмы рисуется как своеобразное предупреждение: «Запирайте етажи, Нынче будут грабежи! Отмыкайте погреба — Гуляет нынче голытьба!».
В девятой главе буржуй на перекрестке сравнивается с голодным псом. Лишившись богатства и привилегий, целый класс российского общества оказался на перепутье.
Вьюга постепенно усиливается. Постоянно меняется ритм поэмы, отразивший переменчивый характер описываемой в ней эпохи. Сквозь агитационные лозунги первых лет советской власти явственно слышны грустные авторские раздумья: «…И идут без имени святого Все двенадцать — вдаль». Ко всему готовы, Ничего не жаль…». В поэме явственно слышны религиозные мотивы. Двенадцать солдат революции уподобляются двенадцати апостолам. Красный флаг в последней главке назван кровавым. Именно его несет Иисус Христос, который «И за вьюгой невидим, И от пули невредим». Христос в блоковской поэме выступает не в терновом венце, а в белом венчике из роз. Он не покинул грешных бойцов революции, его нельзя убить или уничтожить, сорвав кресты. Двенадцать солдат прокладывают для России новый исторический путь. И Христос по-прежнему возглавляет его. Таким образом, рисуя революционные события в их мятежной, противоречивой и во многом трагической атмосфере, А. А.
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