Сочинение Двенадцать - Библейские аллюзии в поэме А. Блока «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "Библейские аллюзии в поэме А. Блока «Двенадцать»"



России суждено пережить муки,

унижения, разделение; но она выйдет

из этих унижений новой и —

по-новому — великой.

А. Блок



Поэма Александра Блока “Двенадцать” была написана в первую зиму после октябрьского переворота. В стране постепенно устанавливается власть большевиков, между представителями различных слоев общества возникают новые, совершенно недопустимые ранее отношения, когда правда оказывается на стороне вчерашних рабочих, ощетинившихся на подлых “буржуев” сотнями штыков и винтовок. Данная поэма очень своеобразна и сложна для восприятия. Автор поэмы — философ-идеалист, считающий жизнь понятием вечности, подобным могучей реке.

Весь текст построен на контрастах:



Черный вечер,

Белый снег,

Ветер, ветер!



или



Эх, ты, горе-горькое,

Сладкое житье,

Рваное пальтишко,

Австрийское ружье!



Реальный мир разделен на две контрастные половины. Конкретным проявлением действительности является “буржуи на перекрестке”, “голодный пес”, публичный дом, офицерский разврат, “разборка” с ударом ножа, убийство офицера, поп и т. д. В то же время “святое” начало революции связано с идеей обновления.

Сюжет поэмы поставлен в параллель библейской легенде: образ Иисуса Христа, двенадцать учеников — двенадцать апостолов. Рождество Христово, учение Христа, первые двенадцать последователей его — апостолов — все это ознаменовало 2000 лет назад начало новой эры. Новая эра, в понимании Блока, — это обновление общественного сознания: вместо языческих верований и жертвоприношений богам утвердилась новая вера, связанная с необходимостью всеобщего равенства. С одной стороны — мир отживший заслуживает уничтожения. Поэт радуется, что на смену этому безобразному миру идет нечто новое, возможно, более совершенное. С другой стороны — это утверждающееся новое в каких-то деталях неразрывно связано с прошлым:



Злоба, грустная злоба

Кипит в груди. . .

Черная злоба, святая злоба. . .



Блок написал непривычно сжатую поэму, но по масштабам истинного отображения действительности эта поэма более значима. Она состоит из двенадцати главок, которые отличаются друг от друга и лексикой, и стихотворным размером. Диапазон лексики необычайно широк — от торжественных интонаций:



Революционный держите шаг!

Неугомонный не дремлет враг!



до грубых вульгаризмов:



Гетры серые носила,

Шоколад “Миньон” жрала,

С юнкерьем гулять ходила —

С солдатьем теперь пошла!



Главки разнородны, но в целом эта стилистическая разобщенность призвана дать реальное отображение действительности. В поэме можно найти элементы фольклора, тюремной лирики, частушки, вульгаризмы. Здесь рядом с революционным пафосом свободно “уживается” стихия деклассированных низов, и все проявления жизни взяты в каких-то незначительных деталях, как в настоящей действительности. В этом произведении, как и следовало ожидать, существует основной стержень. В поэме не только идет речь о факте обновления мира, но и передан непосредственно сам процесс обновления. Важное место занимает мысль о том, что свобода есть, но святого начала еще нет:



Свобода, свобода,

Эх, эх, без креста!



В конце поэмы возникает, еще недоступное людям начало духовного обновления. Христос, появляющийся в финале поэмы, взят не как религиозная личность, не как образ евангельской легенды, а как символ начала новой эры. Образ этот возник у автора неожиданно, и “вместо Христа должен быть кто-то другой”. Но именно этот образ понятен всем, именно он символизирует обновление. . .

Группа из двенадцати человек, ассоциирующихся с апостолами, творит страшные деяния на своем пути: убийство Катьки, грабежи и поножовщина. В этом проявляется их связь со старым миром — миром дикого, необузданного, злого. Блок осркдает нравственное убожество двенадцати браво шагающих молодцов, но именно поэтому он ставит во главе их Иисуса Христа. Некоторые могут решить, что поэт ратовал за религиозность народа, за его веру в бога. На самом деле это не так. Христос в поэме выступает лишь как символ нового, символ духовного обновления нации. Эти двенадцать красногвардейцев еще не видят Христа, для них вообще нет практически ничего святого:



. . . И идут без имени святого

Все двенадцать — вдаль,

Ко всему готовы,

Ничего не жаль,



Красногвардейцы еще не осознают того обновления, которое они, по мнению поэта, несут народу, но они несомненно несут его. Именно поэтому



Впереди — с кровавым флагом

И за вьюгой невидим,

И от пули невредим,

Нежной поступью надвъюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди — Исус Христос.



Небольшая поэма Блока благодаря наличию в ней многозначных, символичных деталей поражает глубиной прозрения. Поэт воспринял революцию не как победу пролетариата, а как духовное, нравственное обновление. И в своей поэме он говорит о существовании у революции врагов, которых она должна уничтожать. Но конкретно обозначить их не удается.

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