Сочинение Двенадцать - Борьба двух «миров» в поэме А. А. Блока «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "Борьба двух «миров» в поэме А. А. Блока «Двенадцать»"



3 марта 1918 года в газете «Знамя труда» была напечатана поэма «Двенадцать» А. Блока.



Контрреволюционные литераторы искали в ней скрытую иронию. Грязная клевета обрушилась на поэта шквалом. Зато рабочие восторженно приветствовали поэму.



В день первой годовщины Октября на кумачовых полотнищах читали:



Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем!



Поэма начинается любимым образом Блока — изображением метели, символизирующей земную любовь. Вьюга становится равнозначной революционной буре. С ней связан ветер, который «косит» одиноких прохожих. В свисте его Блок слышит музыку революции.



В контрасте с белой метелью Блок изображает черное: старый мир рушится в черную бездну, черное небо раскинулось над головой бродяги:



Черное, черно небо…



Старый мир обречен. Он порождает только черную злобу:



Злоба, грустная злоба

Кипит в груди…



Сатирические образы «старого мира» смешны: барыня «в каракуле», трусливый «вития», говорящий «вполголоса», старушка, похожая на курицу. Жалок символический образ голодного пса, который влачит бездомное существование.



Стоит буржуй на перекрестке

И в воротник упрятал нос.

А рядом жмется шерстью жесткой

Поджавший хвост паршивый пес.



Сливаются с ветром красногвардейцы: стихия сразу теряет враждебность. Этих людей объединяет борьба за свободу, поэтому они шагают бодро, слаженно.



Свобода, свобода,

Эх, эх, без креста!

Товарищ, винтовку держи, не трусь!

Пальнем-ка пулей в Святую Русь…



Говорят о разном. Вспоминают покинувшего их Ваньку. Объединяет этих людей единая цель:



Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови —

Господи, благослови!



Изменивший общему делу Ванька появляется в обнимку с «толстоморденькой» Катькой.



В революции он увидел возможность разбогатеть, кататься на лихачах. Он едет «с електрическим фонариком на оглобельках». Катьке подавай «шоколад Миньон». Она отдала Ваньке свою любовь, не разглядев прекрасного красногвардейца Петруху, у которого начался из-за этого «пожар в крови». Убив Катьку, не оценившую его страстного человеческого чувства, он мстит за нее старому миру. Страшно то, что винтовка, призванная защищать революцию, становится орудием убийства.



Товарищи сочувствуют Петрухе, успокаивают его:



Потяжеле будет бремя,

Нам, товарищ дорогой!



Красногвардейцы охраняют революционный город. «Паршивый пес», старый мир, тащится за ними, подстерегая таких, как Ванька.



Двенадцать бунтарей Блока сильны, полны поэтической силы:



— Не такое нынче время,

Чтобы нянчиться с тобой!



Они делают попытку заявить права на свободу, на счастье.



В конце поэмы вся Земля становится местом действия.



«Вдаль идут державным шагом», — пишет поэт о красногвардейцах. Изображая этих людей, Блок говорит о необратимости начатого пути, о непобедимости революции.



В XII главе появляется образ Христа. Он предстает перед нами «в белом венчике из роз». С содержанием произведения Иисус Христос логически не связан. «Кровавый флаг» не принадлежит Христу, так как части сложноподчиненного предложения связаны союзом «и». Запятая после слова «флаг» стоит не случайно. В начале XII главы мы видим, что «это — ветер с красным флагом разыгрался впереди». Если бы смысл заключался в том, что Христос несет кровавое знамя, то это бы звучало оправдаем насилия. Библейский же Иисус насилие терпит, но не оправдывает его. Блоковский образ — это олицетворение мечты о справедливости и счастливом обществе. Поэтому Христос «в белом венчике из роз» (не в терновом венце!) «и от пули невредим» (мечту нельзя убить!).



Чувствуется вера А. Блока в разум и душу человека. Еще нескоро «настанет день», он ведь даже «невидим», но в том, что это будет, поэт уверен. Кровь, пролитая в революции, представляет собой зло на пути человечества к справедливой и счастливой жизни.

