Сочинение Двенадцать - Душа парила ввысь и там звезду нашла

Блок "Двенадцать" - сочинение "Душа парила ввысь и там звезду нашла"



О, я хочу безумно житъ! Все сущее — увековечить, Безличное — очеловечить, Несбывшееся — воплотить! А. Блок Блок! Без него я не могу представить нашу большую литературу. Владимир Маяковский писал: "Творчество Александра Блока — целая поэтическая эпоха". Блок как бы соединяет два века русской культуры. В ранних стихах он продолжает традиции интимной лирики Жуковского, Фета, затем в его поэзии появляются мотивы, родственные стихам Лермонтова: Я, отрок, зажигаю свечи, Огонь кадильный берегу, Она без мысли и без речи На том смеется берегу. Последние произведения перекликаются с творчеством Маяковского и знаменуют начало новой поэзии: Встану я в утро туманное, Солнце ударит в лицо. Ты ли, подруга желанная, Входишь ко мне на крыльцо? Настежь ворота тяжелые! Ветром пахнуло в окно! Песни такие веселые Не раздавались давно. Подъем революционного движения на грани двух веков вдохнул в Блока новые творческие силы. Все чаще и чаще поэт обращается к социальным проблемам: Еще прекрасно серое небо, Еще безнадежна серая даль, Еще несчастных, просящих хлеба, Никому не жаль, никому не жаль! Поэт говорит о том, что народ еще не проснулся к своей истинной деятельности: И предок царственно-чугунный Все так же бредит на змее. И голос черни многострунный Еще не властен на Неве. Царское самодержавие в образе памятника Петру I ("Медного всадника") противопоставлено музыке народного протеста. Блок верит в революцию, присматривается к народу. Я верю: новый век взойдет Средь всех несчастных поколений. Он говорит: "Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой". В эти годы поэт широко ставит проблему человека, пишет о судьбах народа: В голодной и большой неволе: И день не в день, и год не в год. Когда же всколосится поле, Вздохнет униженный народ? Здесь звучат некрасовские нотки, некрасовская боль за судьбу обездоленного народа, Александр Блок не призывает к открытой борьбе, но вопрос, поставленный в категорической форме, воспринимается как призыв. Все просто, ясно, понятно. В своей поэзии Блок следует от земного к возвышенному. В стихотворении "О доблестях, о подвигах, о славе. . . " поэт пишет о земной любви, о реальной женщине, ушедшей от любимого. Любимая вызывает у лирического героя не гнев, не разочарование, а тревогу за ее судьбу. Не знаю, где приют своей гордыне Ты, милая, ты, нежная, нашла. . . В стихотворном цикле "Вольные мысли" Блок пишет о большом чувстве человека, слитого воедино с окружающим миром, с природой. Это слияние с миром, несмотря на грусть в стихах, искало выхода в будущем. "Если вы любите мои стихи, — писал поэт, — преодолейте в них яд, прочтите в них о будущем". Земное сердце стынет вновь Но стужу я встречаю грудью. Храню я к людям. ,. Неразделенную любовь. Но за любовью — зреет гнев, Растет презренье и желанье Читать в глазах мужей и дев Печать забвенья. . . В годы, когда жил Блок, в России происходили большие исторические преобразования. Тонкий художник, остро реагирующий на окружающую жизнь, Блок не мог не обратиться к теме Родины: Русь опоясана реками И дебрями окружена, С болотами и журавлями, И с мутным взором колдуна. Обращаясь к России, поэт выражает уверенность: "Не пропадешь, не сгинешь ты". Александр Блок — лирик. Поэтому и осмысление Родины У него своеобразное, лирическое. Он не наблюдает за ней со стороны, а сам является ее частицей, ощущает ее боль, радуется вместе с ней: Россия, нищая Россия, Мне избы серые твои, Твои мне песни ветровые — Как слезы первые любви. Лирический герой, слившийся воедино с Родиной, оглядывается на прошлое, живет ее будущим: "Все, что было, все, что будет, обступило меня: точно эти дни живу я жизнью всех времен, живу музыками моей Родины". Блок видел Россию в постоянном движении. "Россия — буря", — говорил он. Закат в крови! Из сердца кровь струится. Плачь, сердце, плачь. . . Покоя нет! Степная кобылица Несется вскачь! Тема Родины проходит через все его творчество.

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