Сочинение Двенадцать - Христианские мотивы в поэме А. А. Блока «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "Христианские мотивы в поэме А. А. Блока «Двенадцать»"



Поэма Блока «Двенадцать» и по сей день вызывает множество споров. Полифоничность ее звучания, множественность концепций восприятия — все это делает поэму загадкой для читателя. Но основным вопросом для читателей поэмы можно обозначить вопрос о Христе — образ Христа вызвал множество споров. Сам поэт не смог однозначно определиться с ответом. Первоначально он считал: «Да, именно Иисус Христос». Потом этот образ был переосмыслен автором: ни Христос, ни Антихрист, кто-то третий.







При всем этом поэма пронизана христианскими мотивами. Наиболее очевидный пример — это образ двенадцати. Поэма недаром названа «Двенадцать». Это число — один из наиболее крупных ее символов. В поэме 12 глав, в значение этого числа можно включить и двенадцать апостолов, и лихое разбойничье начало — 12 разбойников. Для читателя времен Блока само название поэмы «Двенадцать» могло предположить наличие образа Христа. Ведь число 12 — число апостолов, учеников Христа.







Образ Христа — самый сложный символ в поэме. Исус Христос, оказавшийся впереди двенадцати бойцов, вызвал немало критических отзывов. Более 70 лет с момента создания поэмы считалось, что в этом эпизоде 12 апостолов нового мира во главе с Исусом Христом идут делать мир.







Современные исследователи обращают внимание на последовательность событий: позади паршивый пес, впереди Исус Христос. Считается, что в этих строках отразился процесс исторического движения. Пес символизирует прошлое, старый мир. Идущие двенадцать бойцов — настоящее, а Исусc Христос — будущее, цель, к которой должна прийти Россия. Надвьюжная поступь Христа также является символичной. Вьюга рассматривается как символ эпохи, Исус Христос существует на ином уровне, над вьюгой. Его присутствие указывает на высший смысл событий. Двенадцати это недоступно. Но он присутствует — значит, люди не оставлены Богом, а происходящее имеет некий высший смысл.







К христианским мотивам можно отнести и событийный ряд поэмы. В основу сюжета положена любовная история. Это отношения Катьки и Петрухи, и его попытка расправиться с Ванькой. Катька была случайно убита Петрухой, когда тот собирался уничтожить Ваньку.







Ванька, убив Катьку, говорит:







- Ох, товарищи, родные, Эту девку я любил. . . Ночки черные, хмельные С этой девкой проводил. . .







То есть в поэме присутствует классический христианский мотив греха и покаяния. Но покаяние это недолго — революционная пучина засасывает вглубь.







Этот драматичный эпизод поэмы может быть расценен и в более широком плане. Случайное убийство Катьки отражает Блоковское понимание революции, в которой чаще всего гибнет невинный человек.

Россия предстает в поэме потерявшей нравственные ориентиры, охваченной темными страстями и вседозволенностью. Но возникает ощущение, что в этих ужасах революционного времени Блок видит очищение России. То есть сложные годы страны — нечто вроде чистилища. Погрузившись на самое дно, практически в ад, Россия обязательно воспрянет, очистившаяся через страдание. И в этом тоже заключается христианский мотив: очищение через страдание.







Итак, можно сказать, что поэма А. Блока «Двенадцать» пронизана христианскими мотивами. 20







Небольшая поэма Блока благодаря наличию в ней многозначных, символичных деталей поражает глубиной прозрения. Поэт воспринял революцию не как победу пролетариата, а как духовное, нравственное обновление.

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