Сочинение Двенадцать - Христианские мотивы в поэме А.А. Блока "Двенадцать"

Блок "Двенадцать" - сочинение "Христианские мотивы в поэме А. А. Блока "Двенадцать""



Центральный сюжет поемы "Двенадцать" очень прост: красногвардейский патруль идёт по зимней очной улице революционного

Петрограда. Но эта ночь, эта метель и пурга, в которой теряются встречные фигуры, невольно напоминают "Зимнюю ночь"

Пастернака:



И всё терялось в снежной мгле

Седой и белой.

Свеча горела на столе,

Свеча горела.



В поэме Блока тоже горит своя свеча. Это – образ Христа. Христос Блока остаётся одной из загадок мировой литературы.

Прежде всего, бросается в глаза то, что он не исчезает во мгле подобно другим фигурам. Другая странность: Христос ведёт

один из отрядов того самого движения, которое было проникнуто глубокой ненавистью ко всему, что связано с религией.

Может быть это не Христос, а Антихрист? Сам Блок писал в своём дневнике: "Страшная мысль этих дней: не в том дело, что

красногвардейцы "недостойны" Иисуса, который идёт с ними сейчас: а в том, что именно Он идёт с ними, а надо, чтобы

Другой".

В том же 1918 году появилось произведение Сергея Булгакова "На пиру богов", написанное в виде диалогов платоновского

типа. Один из участников диалогов, Беженец, сравнивает двенадцать красногвардейцев из поэмы Блока с апостолами: "Ведь

там эти 12 большевиков, растерзанные и голые душевно, в крови, "без креста", в другие двенадцать превращаются. Знаете,

кто их ведёт?". И беженец декламирует последние четверостишие поемы. Но дальше он говорит, что Блок "кого-то видел,

только, конечно, не Того, кого он назвал, но обезьяну самозванца", то есть Антихриста. И всё же самому Блоку, может

быть, действительно и красногвардейцы казались апостолами, и вёл их, в его глазах, действительно подлинный Иисус Христос.

Сомнения в том, кто же всё-таки идёт во главе красногвардейцев, отразились и в самом облике этого персонажа. С одной

стороны, в руках у этого непонятного существа кровавый флаг, что даёт основания считать его Антихристом. Но на голове у

него "белый венчик из роз". Белый цвет всегда считался цветом мира. Вспомним Цветаеву:



Белизна – угроза Темноте.

Белый храм грозит гробам и грому.

Белый праведник грозит Содому

Не мечом – а лилией в щите.



Тема белизны подчёркивается и другими чертами блоковского Христа: он идёт "нежной поступью недвижной, Снежной

россыпью жемчужной". Но флаг всё-таки кровавый. Этот контраст в конце поэмы как бы перекликается с её самыми первыми

строками, подчёркивающими двойственность всего происходящего:



Чёрный вечер.

Белый снег.



Так кто же всё-таки шёл впереди красногвардейского отряда? И ещё вопрос: если все же Христос, то шли красногвардейцы за

ним или стреляли в него, как это предположил М. Волошин? Блок, наверное, так и не сумел до конца жизни найти ответы на

эти вопросы. Но в самом последнем своём стихотворении поэт обратился к самому главному для русского интеллигента

образу к самой святой идее – идее свободы:



Пушкин! Тайную свободу

Пели мы вослед тебе!

Дай нам руку в непогоду,

Помоги в немой борьбе!



Этим криком боли и – несмотря ни на что – надежды и закончился творческий и жизненный путь одного из самых

трагических "детей страшных лет Росси".

В том же 1918 году появилось произведение Сергея Булгакова "На пиру богов", написанное в виде диалогов платоновского

типа. Один из участников диалогов, Беженец, сравнивает двенадцать красногвардейцев из поэмы Блока с апостолами: "Ведь

там эти 12 большевиков, растерзанные и голые душевно, в крови, "без креста", в другие двенадцать превращаются. Знаете,

кто их ведёт?". И беженец декламирует последние четверостишие поемы. Но дальше он говорит, что Блок "кого-то видел,

только, конечно, не Того, кого он назвал, но обезьяну самозванца", то есть Антихриста. И всё же самому Блоку, может

быть, действительно и красногвардейцы казались апостолами, и вёл их, в его глазах, действительно подлинный Иисус

Христос.

