Сочинение Двенадцать - Какова символика образа вьюги в поэме А. А. Блока «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "Какова символика образа вьюги в поэме А. А. Блока «Двенадцать»"



Революционные события 1917 года глубоко взволновали и вдохновили Александра Блока. Из его стихотворений и заметок видно, что он уже очень давно ждал появления той новой неведомой силы, что осмелится разрушить старый, ветхий мир и построить на его обломках нечто новое и прекрасное. Именно в этом качестве поэт воспринял революцию. Он искренне верил в свой народ, в его потенциальные возможности, в ту прекрасную идею, которую, по его мнению, несла в себе революция. Эта вера полностью нашла свое отражение в поэме Блока «Двенадцать». Написанная на волне огромного эмоционального и духовного подъема, она была задумана и создана буквально в течение трех недель. При этом большую ее часть Блок написал в два дня: «Он начал писать ее с середины, со слов: «Уж я ножичком полосну, полосну!». . . Потом перешел к началу и в один день написал почти все: восемь песен, до того места, где сказано: «Упокой,











Господи, душу рабы твоея. . . Скучно!»







Закончив работу над поэмой, поэт отметил в своей записной книжке: «Сегодня — я гений!»







Напечатанная 18 февраля 1918 года в газете «Знамя труда», а затем неоднократно переизданная, поэма «Двенадцать» вызвала большой общественный и литературный резонанс. Оценки были далеко не однозначны. По мнению многих в этой поэме Блок изменил самому себе, отказался от всего своего прежнего творчества, перестал быть рыцарем «Прекрасной Дамы» и певцом «Соловьиного сада». Однако это не так. Если внимательно и непредвзято вчитаться в дореволюционные стихи Блока, то в даже в самых характерных из них, в самых «блоковских», можно явственно услышать мотивы будущих «Двенадцати».







Одним из самых ярких и повторяющихся образов поэзии Блока, нашедших свое развитие и углубление в «Двенадцати» стал мотив ветра. Этот ветер, превратившийся в поэме в снежную, гибельную вьюгу, присутствует у Блока практически во всех его стихотворениях о России. Для поэта он стал символом Родины, выражением ее скрытой сущности, внутренней энергии и красоты. Без этого ощущения ветра России для Блока не существует.







«Ты стоишь под метелицей дикой, роковая, родная страна. . . » «Степь, да ветер, да ветер. . . »







Этот излюбленный поэтом отчаянный ветер гуляет и в поэме «Двенадцать». Здесь он превращается в злую вьюгу, которая овевает практически каждый эпизод поэмы:







Разыгралась, чтой-то вьюга:

Ой вьюга, ой вьюга!

Не видать совсем друг друга

За четыре за шаг а!

Снег воронкой завился,

Снег столбушкой поднялся.







Однако ветер в «Двенадцати» совсем не так однозначен, как в стихах о России. В публицистике советского периода Блок писал, о том, что революция сродни природе, что она пробуждает всего человека, природное и общественное в нем. Это природное, пробуждающее начало революции представлено в поэме «Двенадцать» в образах ветра, снега, вьюги, пурги.







Стихийность вьюги в поэме обуславливает ее неуправляемость, неподчиненность человеческой власти. Она поступает по своей прихоти, по своей собственной воле, и человеку остается только подчиниться. Так, например, ветер в поэме хлещет барыню в каракуле, попа, писателя, но одновременно







Рвет, мнет и косит

Большой плакат:

«Вся власть Учредительному собранию!»







В поэме многоплановость образа вьюги особенно заметна на примере отношения к ней красногвардейцев. Несмотря на то, что вьюга является символом революции, символом коренного переустройства мира, именно в ней люди видят угрозу. Создатели нового мира никак не могут избавиться от той тревоги, которая сначала пробудилась у Петрухи, а потом охватила и других. В вихрях разгулявшейся вьюги красногвардейцам мерещится «незримый враг» Даже то, что он «машет красным флагом» не уменьшает тревоги солдат, и они стреляют в него. В ответ на стрельбу







«. . . вьюга долгим смехом, Заливается в снегах. . . »







Несмотря на это, нельзя сказать, что природа —заклятый враг двенадцати, что она противодействует их намерениям. Вьюга в поэме контрастна и многопланова: впереди красногвардейцев не только «сугроб холодный», не только «тьма», но и свет, «снежная россыпь жемчужная». Ветер появляется и в последней главе, сопровождая Иисуса Христа:







Это - ветер с красным флагом Разыгрался впереди. .

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