Сочинение Двенадцать - «Новый» мир в поэме Блока «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "«Новый» мир в поэме Блока «Двенадцать»"



На мой взгляд, в поэме Блока «Двенадцать» «нового» мира, как такового, ещё нет. Уже нет больше «старого» мира, но и ещё не появился тот самый «новый», который является основной целью революции. В описываемом в поэме времени преобладают хаос, неопределённость, неизвестность, однако уже есть «свобода без креста», уже есть кровь, грабежи, насилие. Разрушены старые устои, класс буржуазии, казалось бы, ликвидирован, но, в то же время, остальные классы, массы потеряли некую определённость в социальном плане. В поэме властвует стихия, выступающая прежде всего как сила разрушения и своеволия, сокрушающая, но не созидающая.

