Сочинение Двенадцать - Образ Христа и загадка поэмы Блока "Двенадцать"

Блок "Двенадцать" - сочинение "Образ Христа и загадка поэмы Блока "Двенадцать""



Более восьмидесяти лет назад услышал А. Блок "музыку революции". Что чувствовал Блок, что испытывал в те непростые и тяжелые для страны времена? Считается, что он встретил революцию 1917 года восторженно, принял ее всем сердцем и душой. Стремясь объективно и всесторонне рассмотреть революционные события, "защитников" революции, Блок создал свою знаменитую поэму "Двенадцать". Она явилась своеобразной летописью, дневником революции. Многие современники, писатели и поэты не поняли Блока, посчитали предательством его взгляды. Но так ли правы те, кто утверждает, что Блок выступал "певцом революции"?



В основе композиции произведения лежит идея двоемирия, параллельного существования двух миров: "мира старого" и "мира нового", прошлого и будущего, темного и светлого. Для максимально полной передачи своих ощущений и мыслей Блок создал галерею символичных образов.

"Старый мир" - мир патриархально-помещичьей России - Блок представил барыней в каракулях, старушкой, "товарищем попом" и писателем. Все они являются представителями тех сословий, которые ранее занимали привилегированное положение в обществе. Общим, собирательным образом всех вышеперечисленных фигур является голодный, бездомный "шелудивый пес":

Стоит буржуй, как пес голодный,

Стоит безмолвный, как вопрос,

И старый мир, как пес безродный,

Стоит за ним, поджавши хвост. . .

Все они - осколки прошлого, будущее которых черно и непонятно. Скорее это гибель - духовная или физическая. Но кто же противопоставлен им? Кто является олицетворением "нового" мира, проводником в новую жизнь, новую эпоху? Это двенадцать патрулирующих ночные улицы красногвардейцев. Но присмотримся к ним поближе: Блок как раз таки не идеализирует их, не приукрашивает существующее положение вещей:

В зубах - цыгарка, примят картуз,

На спину б надо бубновый туз!

Выражение "бубновый туз" - устаревшее. Раньше оно понималось как знак каторжника, преступника. Следовательно, автор обращает внимание на их не совсем лицеприятное прошлое: так оно и получается далее. Красногвардейцы идут "раздувать мировой пожар революции", открывать новую эпоху, а в результате они совершают убийство и грабежи:

Эх, эх!

Позабавиться не грех!

Отпирайте етажи -

Скоро будут грабежи!

Отпирайте погреба -

Гуляет нынче голотьба!

Тем более в этих людях нет ничего святого, а в груди кипит "черная, черная злоба". Злоба - вот, что движет двенадцатью. Символичен и цвет поэмы - черный. Обилие этого цвета в произведении, надо понимать, указывает на пустоту, бездуховность, нравственное и моральное разложение двенадцати:

. . . И идут без имени святого

Все двенадцать - вдаль.

Ко всему готовы,

Ничего не жаль.

Вот они, защитники революции! Жестокие, грубые, бездуховные каторжники и преступники. Но в финале поэмы появляется самый загадочный образ, который "облагораживает" всю шайку:

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз -

Впереди - Исус Христос.

Он, судя по контексту, возглавляет отряд красногвардейцев. Можно предположить, что этим автор придал бывшим преступникам ореол святости, и теперь это уже не "голотьба", а новый, революционный народ. Некоторые исследователи творчества поэта предложили трактовать эту идею шире. Двенадцать - это апостолы, возглавляемые Петром. Но на каких основаниях строится эта идея? Лишь по их количеству, сходного с числом апостолов? Или потому, что среди них выделен лишь один - Петр? А может потому, что в финале их возглавляет Иисус Христос? Да, поэтому. Но они - апостолы нового времени, новой эпохи, предпочитающих вместо смирения борьбу.

Но сам Блок предостерегал от скоропалительных выводов: не следует недооценивать политические мотивы в поэме "12"; она более символична, чем может показаться на первый взгляд. Разберемся же с основным, самым загадочным образом поэмы - с образом Христа.

Литературоведы предлагали множество трактовок этого образа, а споры по этому вопросу продолжаются и по сей день.

В. Орлов рассматривал Христа как вождя угнетенных и обиженных, защитника бедных и обездоленных. Л. Долгополов предполагал, что образ Иисуса символизирует собой начало новой эры, будущее России - светлое и одухотворенное. Не менее интересны и иные точки зрения, противоположные выше обозначенным. Рассмотрим две из них - наиболее интересные. М. Волошин предложил, на мой взгляд, очень оригинальную идею. По его мнению, Христос не возглавляет отряд, а убегает от него, спасая свою жизнь. Может быть его даже ведут на расстрел, на казнь или на Голгофу. И "кровавый" флаг в его руках - это не знак революции и ее победы, это кровь Христа на белом флаге - символе примирения и капитуляции. Вторая точка зрения - точка зрения П.

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