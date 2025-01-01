Сочинение Двенадцать - Образ революционной эпохи в поэме А.Блока "Двенадцать"

Блок "Двенадцать" - сочинение "Образ революционной эпохи в поэме А. Блока "Двенадцать""



Долгое время советские идеологи хвалили создателя «Двенадцати» за «верное понимание и воспевание революции». Искренний в своем приятии и неприятии, А. Блок видел в революции возможность преобразования существующего порядка, а вернее, непорядка во что-то лучшее и более справедливое.

Все происходящее читатель видит глазами тех двенадцати большевиков, которые проходят по городу, где царит хаос. Двенадцать рады этому, поскольку и они сами являются частью этого Хаоса. Призванные в идеале стать носителями порядка, на самом деле они сами порождены Хаосом и сеют его везде, куда бы они не пошли. Мир, само бытие рушиться, и символ этого всеобщего разрушения - ветер:

Ветер, ветер! На всем божьем свете!

Идеал двенадцати символизирует не только ветер, их идеал - пожар, то, после чего уже не останется ничего старого: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем».

В центре поэмы - «частная» судьба Петрухи, попавшего в катаклизмы истории. Он оказался в положении личности, вынужденной объединить в себе интересы общие и личные. Без перерождения красногвардейцев не может победить революция. Но и человек не может найти себя без участия в борьбе со старым миром.

В Петьке, как и в остальных красногвардейцах, поэт подчеркивает разбойное начало: «бубновый туз» - знак каторжника. Переплавка Петьке необходима, возможно, но сложна. Герой переживает серьезные испытания. Возлюбленная Петьки, девушка Катька «Мертва, мертва! // Простреленная голова!» Гибнет Катька. Неважно, кто она. Главное, что прежде всего это женщина, единственное в поэзии Блока начало, способное к перерождению.

Блок показывает революционную стихию как

бессознательную, слепую силу, разрушающую не только ненавистный старый мир, но и простые человеческие отношения. Поэт изображает глубокую боль Петрухи. Личное и общественное приходят в болезненное столкновение. Для Блока преодоление этого - залог успеха нового мира. Сначала рождается реакция страшной мести:

Выпью кровушку

За зазнобушку,

Чернобровушку. . .

Жажда мести пока владеет и всеми красногвардейцами. Поэтому революционный поток похож на циклон, в центре которого едва может устоять человек:

Ветер, ветер! На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер! На всем божьем свете!

«Ветер хлесткий» - это символ революции, ее активного начала, сметающего старый мир. Ветер хлещет барыню в каракуле, попа, писателя, но одновременно

Рвет, мнет и косит //Большой плакат: // «Вся власть Учредительному собранию!»

В десятой главе вместо ветра изображается вьюга. Природа - не союзник гвардейцам. Движение героев - это и преодоление стихии:

Разыгралась что-то вьюга.

Ой, вьюга, ой, вьюга! Не видать совсем друг друга

За четыре за шага!

И вьюга пылит им в очи!

Стена вьюги отделяет Христа от двенадцати.

Герои поэмы - дети стихии, ее порождение и воплощение. Но вьюга обернулась свей разрушительной стороной. В ней не оказалось созидательного, преобразующего. Преодолевая стихию, двенадцать преодолевают самих себя.

Уже не Катьке с Ванькой противостоят герои поэмы, а всему старому миру, и именно это обстоятельство оказывается решающим фактором в процессе их духовного перерождения:

Стоит буржуй, как пес голодный, //Стоит безмолвный, как

вопрос, //И старый мир, как пес безродный, //Стоит за ним,

поджавши хвост.

Виноват в «крови» старый мир, оказавшийся неспособным привить людям навыки гуманизма. Это реальное движение революции в истории. Ветер как символ революции снова появляется в последней главе:

Это - ветер с красным флагом //Разыгрался впереди. . . //В белом венчике из роз - //Впереди - Иисус Христос.

Христос стал вестником нового мира, построенного на основе равенства, братства, свободы. Одновременно -выразителем чистоты, святости и страдания во имя будущего. Блок воплотил в этом образе духовное перерождение мира и личности.

Путь истории противоречив. Поэма построена на контрастах цвета: «черное» - «белое». Блок воспроизводит стихийный взрыв, сохраняя свое личное отношение к нему. Нарисованная в «Двенадцати» картина поражает сочетанием несовместимого.

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