Сочинение Двенадцать - Особенности изображения двух миров в поэме А. Блока «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "Особенности изображения двух миров в поэме А. Блока «Двенадцать»"



— Отвяжись ты, шелудивый,

Я штыком пощекочу!

Старый мир, как пес паршивый,

Провались — поколочу!

А. Блок

В 1918 году Александр Александрович Блок создает свое ярчайшее произведение — поэму «Двенадцать», в ней поэт передает «музыку революции», которую сумел услышать и перевести в стихи. Поэма построена на антитезе — противопоставлении двух цветов — белого и черного, двух миров — старого и нового.



Черный вечер, Белый снег.

Ветер, ветер! На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер — На всем божьем свете!



Блок пытается художественно осмыслить и передать в образах те грандиозные свершения, которые творились в те дни на его глазах. Драматическое и напряженное противостояние двух миров он изображает предельно правдиво, не стараясь давать оценку происходящему. Многие очевидцы боятся революцию, проклинают, ждут еще худших времен.

Ветер хлесткий! Не отстает и мороз!

И буржуй на перекрестке

В воротник упрятал нос.

А это кто?—Длинные волосы '



И говорит вполголоса:

— Предатели! — Погибла Россия!

Должно быть, писатель — Вития. . .

И ОПЯТЬ . . . ветер веселый

И зол, и рад. . .



Это скорее символ перемен, сметающий все ненужное, искусственное и наносное. От северного ветра трудно спрятаться и удержаться на ногах. Он настигает и сносит. Лишь двенадцать могут противостоять напору стихии, потому что сами так же неуправляемы, неудержимы в своей ненависти и непримиримости к старому миру.

Злоба, грустная злоба

Кипит в груди. . .

Черная злоба, святая злоба. . .

Товарищ! Гляди

В оба.

Блок не старается приукрасить своих героев, они реальные люди, их душе близка разбойная вольница.

В зубах — цигарка, примят картуз.

На спину б надо бубновый туз!



И революция, по словам поэта, «. . . это не идиллия». В стихийном движении вперед она сметает на своем пути правых и виноватых, случайной и ненужной жертвой становится Катька, убитая своим любовником Петрухой. Да, жертвы неизбежны и, как правило, нелепы. Несчастный убийца даже погоревать толком не может. Его революционные товарищи сердятся неуместности горя бойца:

— Ишь, стервец, завел шарманку.

Что ты, Петька, баба, что ль?

— Верно, душу наизнанку

Вздумал вывернуть? Изволь!

—Поддержи свою осанку! —

Над собой держи контроль!

— Не такое нынче время,



Чтобы нянъчиться с тобой! Поэма во многом символическая. Блок описывает реальные события и лица, но не может отказаться от намеков, домыслов, пытаясь максимально точно выразить тот образ, который существует в его воображении, восприятии этого стихийно рождаюпегося из хаоса нового мира. Не поэтому ли в заключении по-МЬ1 впереди двенадцати появляется Иисус Христос — символ святости революции? Правда, сами бойцы далеки от такого понимания своего дела, стреляют «пулей в Святую Русь». И опять появляется символ старого мира — шелудивый пес. Он неотступно идет за патрулем. Они соединены незримой нитью, эту связь трудно уничтожить в единый миг. Концовка поэмы самая необъяснимая и загадочная. Эти двенадцать идут, ведомые Иисусом, в незримую тьму. Что она им сулит? Блок, вероятно, предвидел еще большие жертвы и потери и оказался провидцем. Двадцатый век принес России огромные испытания, которые потребовали от страны напряжения всех душевных и физических сил.

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