Сочинение Двенадцать - Особенности изображения двух миров в поэме А.Блока «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "Особенности изображения двух миров в поэме А. Блока «Двенадцать». "



Имя А. А. Блока тесно связано в сознании читателя с символизмом. Это литературное течение, придя в Россию из Западной Европы на рубеже 19-20 вв. , обогатившись достижениями русской стихотворной традиции, дало литературное множество замечательных произведений, среди которых поэзия Блока. Образы, созданные им, занимают особое место. Своеобразие поэзии поэта во многом отразилось уже в первые годы его творчества в образах лирического героя.



А. Блок прошел огромный путь от камерного поэта, воспевавшего «розовое облако грез» и «милого воина», «одетого в серебро», до создателя поэмы «Двенадцать» с огромной силой выразившего страшную «музыку разрушения» и тоску по другой музыке, музыке «нового века», который «взойдет средь всех несчастных поколений».



Пожалуй, в творчестве А. Блока нет другого произведения, вызвавшего столь бурную реакцию современников, как поэма «Двенадцать». Это - одно из самых сильных и современных произведений русской поэзии начала 20 века. Это непредвзятый, объективный дневник революционных событий.



В основе произведения конфликт, борьба старого и нового, борьба двух «миров». Поэт выступает за созидание в революции, а не за разрушение. Его влечет поэзия революции, но пугает русский бунт, которого так боялся еще Пушкин.



Поэма «Двенадцать» построена на контрастах: «Черный ветер. Белый снег. Ветер, ветер!». Контрастны по своему изображению «буржуй на перекрестке», «невеселый товарищ поп» и идущие «двенадцать человек». Автор сочувственно относится к красноармейцу Петрухе, который не вор, не убийца. Он идет сокрушать старый мир. «Стоит буржуй, как пес голодный, стоит безмолвный, как вопрос, и старый мир… стоит, поджавши хвост».



Ничто не может противостоять стихии народной революции. Но созидание сложнее разрушения. Нравственно-эстетический конфликт поэмы – столкновение добра и зла, будущего и прошлого – в самих людях. На авансцену вышли, прежде всего, обездоленные и униженные. Автор сочувствует им. Но каждый ли способен выдержать экзамен на звание нового человека. Революция изображена у Блока с человеческим лицом, а не с кровью и убийством. Революция Блока несет добро и справедливость, потому что «нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз - впереди - Иисус Христос».







Последняя фраза вполне поясняет революционный триумф в христианском понимании поэта. В конце поэмы мы видим уже не «голытьбу», а революционный народ, идущий в будущее «державным шагом».



В этом произведении показано восприятие Октября интеллигентным поэтом. Не будучи революционером, соратником большевиков, «пролетарским» писателем или «выходящим из низов», Блок принял революцию, но принял Октябрь как роковую неизбежность, как неотвратимое событие истории, как сознательный выбор русской интеллигенции, приблизившей тем самым великую национальную трагедию.



Отсюда его восприятие революции как возмездия старому миру. Революция – это возмездие бывшему господствующему классу, оторванной от народа интеллигенции, рафинированной, «чистой», в значительной степени элитарной культуре, деятельным творцом которой был он сам.