Сочинение Двенадцать - Особенности композиции поэмы А. А. Блока «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "Особенности композиции поэмы А. А. Блока «Двенадцать»"



Поэма А. А. Блока «Двенадцать» была создана в 1918 году. Поэма родилась как вдох-новенный порыв, гармонически цельно, но многие образы оказываются неясны самому поэту, что лишь доказывает сложность и глубину произведения. Поэма была напечатана в газете «Знамя труда» 18 февраля 1918 года.







Поэма «Двенадцать» характеризуется соединением реалистического и симво-листического начал. В содержании поэмы — история. Блок стремился запечатлеть переломный этап в развитии истории России. Это обуславливает жанр и поэтику. Образы, детали, не теряя своей конкретности и реалистичности, приобретают обобщающий и символичный смысл, что характерно для всего творчества Блока.

Александр Александрович Блок — гениальный мастер слова, одним из первых русских поэтов сумевший услышать и перелить в стихи «музыку революции». В поэме «Двенадцать» Блок пытался запечатлеть время такое необычное, бурное и интересное.







Композиция поэмы достаточно сложна, но чрезвычайно важна для восприятия и понимания произведения. Постараемся рассмотреть ее.







Важен для восприятия композиции поэмы ее сюжет. В основе сюжета —любовная история, отношения Катьки и Петрухи, и его попытка расправиться с Ванькой. Случайное убийство Катьки отражает блоковское понимание революции, в которой чаще всего гибнет невинный человек. Убийство Катьки отражает убийство старой России. Стихия бушует не только на улицах Петербурга, но и в душах людей. Основной конфликт поэмы — борьба старого — нового, света — тьмы, добра — зла — получает отражение в судьбах героев. Жизненная обстановка, в которой осуществляется первая в мире социалистическая революция укрупняет масштаб изображения до всемирно-исторического. Каждая деталь имеет символическое значение.







Одним из композиционных приемов, которые использует А. Блок, является совмещение реального и символического планов. Так, например, образ ветра. С одной стороны, ветер воспринимается как примета зимы 1918 года, а с другой стороны, «ветер веселый» олицетворяет собой революцию, которую А. Блок воспринимал как стихию.







Приведем еще один пример. Известно, что отряды, патрулировавшие Петроград 1918 года, состояли из двенадцати человек. В то же время число «двенадцать» отсылает нас к библейскому сюжету о двенадцати апостолах. Поэтому можно говорить о том, что двенадцать красногвардейцев в поэме — это не только историческая примета времени, но и образ глубоко символичный.







Еще один художественный прием — кольцевая композиция поэмы. Поэма состоит из двенадцати глав, что также не случайно. I и XII главы соотнесены между собой. В I главе происходит сужение реального пространства. Сначала это весь мир:







Ветер, вете -

На всем божьем свете!







Но постепенно появляются здания, социальные приметы времени (лозунг «Вся власть Учредительному Собранию»), наконец, отдельные прохожие: старушка, «буржуи на перекрестке», «товарищ поп» и другие. Канат между зданиями как бы стягивает реальное пространство.

В последней же главе происходит обратный процесс: пространство начинает расширяться. Причем расширяется не только реальное пространство (из-за вьюги пропадают очертания домов, конкретные детали, характеризующие город), но и символическое. На наших глазах паршивый пес превращается в символ старого мира:







Отвяжись ты, шелудивый, Я штыком пощекочу! Старый мир, как пес паршивый, Провались - поколочу!







Действие остальных глав заключено в строгие рамки городских улиц: патруль из двенадцати человек идет по Петрограду. А. Блок прибегает к сужению пространства, чтобы как можно более полно и объемно показать ту жизнь, которой живет страна после революции. Расширение же символического пространства автор использует, чтобы событиям, происходящим во внутренних главах, придать вселенский масштаб.







Поэма состоит из двенадцати глав, это число еще раз повторится в двенадцати революционных солдатах, охраняющих порядок в Петрограде, и в полунамеке на учеников Иисуса, идущего впереди, «хороняся за дома». Поэма удивительно музы-кальна: у каждой главы свой ритм и мелодия. Начинаясь бесшабашной русской час-тушкой:







Как пошли наши ребята В красной гвардии служить -В красной гвардии служить -Буйпу голову сложить!







Через городской романс автор приходит к четкому революционному маршу:







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