Сочинение Двенадцать - Поэма «Двенадцать» Блока
Блок "Двенадцать" - сочинение "Поэма «Двенадцать» Блока"
Поэма «Двенадцать» формально не входит в блоковскую «трилогию», но, связанная с ней многими нитями, она стала новой и высшей ступенью его творческого пути. «Во время и после окончания «Двенадцати»,- свидетельствовал поэт,- я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг - шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира)». И еще:«…Поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях- природы, жизни и искусства».
Вот эта «буря во всех морях» и нашла свое сгущенное выражение в поэме. Все ее действие развертывается на фоне разгулявшихся стихий «Ветер, ветер - и на всем божьем свете!»,«Ветер хлесткий»,он «гуляет»,«свищет»,«и зол и рад», и разыгралась что-то вьюга», и ох, пурга какая, спасе!» и так далее. Очевидно, что образы ветра и метели романтичны и имеют символический смысл. Символична и вся система образов поэмы- от первого до крайне неожиданного последнего. Сам автор «Двенадцати» отказался от попыток рационально-логического объяснения своего произведения.
Многие в поэме-ошеломляюще-неожиданно. «Мерцающий» смысл поэмы не подчиняется законам линейной логики- это, пожалуй, одно из главных свойств смысло-пораждения в поэме. Резкое противопоставление двух миров- «черного» и «белого», старого и нового- с полной определенностью выявляется в первых двух главах поэмы: в первой главе- сатирические зарисовки обломков старого мира (буржуя, старушки, барыни в каракуле, гулящей Катьки, а во второй главе- коллективный образ двенадцати красногвардейцев, представителей «новой власти» и защитников «новой жизни». Блок не идеализирует своих героев. Выразители народной стихии, они несут в себе и все ее крайности. С одной стороны, это люди, сознательно подхватившие революционные лозунги («революционный держите шаг!») и готовые исполнить свой долг. С другой стороны- в их психологии еще живы и отчетливо выражены настроения стихийной, анархической «вольницы»
Запирайте этажи,
Нынче будут грабежи!
Отмыкайте погреба-
Гуляет нынче голытьба!
Вся сюжетная линия- нелепое убийство одним из красногвардейцев (Петрухой) своей любовницы Катьки- тоже в большой степени отражает неуправляемость поступков красногвардейцев и вносит в ее колорит трагическую окраску. Блок видел в революции не только ее величие, но и ее «гримасы»; свое восприятие революции он выразил в статье «Интеллигенция и революция».
Человеку, впервые читающему поэму «Двенадцать», несомненно, будет непонятно окончание поэмы.
Так идут державным шагом-
Позади- голодный пес,
Впереди- с кровавым флагом,
И за вьюгой не видим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз-
Впереди Иисус Христос.
Финальный образ Христа не просто многозначен, но и создан соединением противоречащих друг другу характеристик. Поэтому он не поддается рассудочной расшифровке.
Многозначна и семантика «цветовых» деталей образа Христа: «кровавый флаг» вызывает ассоциации не только с цветом революционных знамен, но и с пролитой кровью, «белый венчик из роз» может быть истолкован как деталь аллегорического образа мадонны или как принадлежность похорон, как символ забвения и ухода, в конечном счете,-смерти.
Революционная стихия подается Блокам в освещение двух не сочетающихся правд. С одной стороны, это правда внешнего раскрепощения социальных низов. С другой стороны- это правда духовного освобождения от унизительной власти низменно-телесного в человеке, от биологических инстинктов, от бойцовских рефлексов. Носитель этой правды отсутствует вплоть до последнего явления. Они, персонажи поэмы, остаются грешниками на продуваемой ветрами земле, он- над ними и независим от них, над вьюгой, хаосом и над историей. Земля и небо остаются разобщенными.
В композиции персонажей поемы тот же принцип контраста и дисгармонии. Участники патруля- низы общества, голытьба. Их обрисовка- минимум заостренных, экспрессивных деталей. Тот же принцип «портретирования» господствует в обрисовки Ваньки, Катьки, в коротких характеристиках периферийных персонажей (старушки, барыни в каракуле). Предельный случай контраста зарифмован в конце: «Голодный пес» и «Иисус Христос». Убийство Катьки, в центре поэмы- стихийный акт, не являющийся для убийц преступлением только потому, что они- «дети природы», воплощение глубинных «низменных» стихий, для них не существует нравственных норм.
Динамика поэмы- резкость острых стилевых столкновений. Принцип цветового или ритмического контраста, сбоя. Смещения заявлен уже первой строфой
Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер-
На всем божьем свете!
Автор часто чередует стихотворные размеры, а местами и отказывается от них. В этом проявляется общий ритмический принцип поэмы; приме раешного стиха, использованного в поэме
Старушка убивается- плачем,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий- раздет, разут
Поэма политична и многоголосна. В единое художественное целое объединены автономные, почти свободные стихи, каждый из которых имеет свою интонацию, размер, тему: выкрики, призывы, частушка; многие строфы обрываются на полуслове. Повторяющаяся пауза играет очень важную роль в поэме: она создает ощущение огромного пространства, насыщенного грозового воздуха.
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!
Холодно, товарищи, холодно!
-А Ванька с Катькой- в кабаке
так же повторение можно выделить на протяжении нескольких частей поэмы в следующих строках: «революционный держите шаг!//Неугомонный не дремлет враг!». Это характеристика красногвардейцев.
Лексика поэмы отличается вызывающей злободневностью: политический и блатной жаргон, смешение высокого и низкого стиля, подчеркнутый отказ от интеллигентщины (… шоколад Миньон жрала). В поэме звучат интонации марша, городского романса, частушки, революционной и народной песни, лозунговых призывов. И все это настолько органично слилось в единое целое, что Блок в день завершение поэмы, 29 января 1918 года, дерзнул пометить в своей записной книжке: «Сегодня я- гений».
Поэма Блока собирает важнейшие мотивы его творчества: страшного мира, разбушевавшейся стихии, наконец, надежды на мистическое преображение жизни. Однако, автор отказывается приводить эти мотивы «к общему знаменателю», примирять контрастные начала, он резко сталкивает «низкое» и «высокое», действительность и мечту.
Настоящий художник не уходит из жизни бесследно.
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