Сочинение Двенадцать - Поэма «Двенадцать» Блока

Блок "Двенадцать" - сочинение "Поэма «Двенадцать» Блока"



Поэма «Двенадцать» формально не входит в блоковскую «трилогию», но, связанная с ней многими нитями, она стала новой и высшей ступенью его творческого пути. «Во время и после окончания «Двенадцати»,- свидетельствовал поэт,- я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг - шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира)». И еще:«…Поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях- природы, жизни и искусства».

Вот эта «буря во всех морях» и нашла свое сгущенное выражение в поэме. Все ее действие развертывается на фоне разгулявшихся стихий «Ветер, ветер - и на всем божьем свете!»,«Ветер хлесткий»,он «гуляет»,«свищет»,«и зол и рад», и разыгралась что-то вьюга», и ох, пурга какая, спасе!» и так далее. Очевидно, что образы ветра и метели романтичны и имеют символический смысл. Символична и вся система образов поэмы- от первого до крайне неожиданного последнего. Сам автор «Двенадцати» отказался от попыток рационально-логического объяснения своего произведения.

Многие в поэме-ошеломляюще-неожиданно. «Мерцающий» смысл поэмы не подчиняется законам линейной логики- это, пожалуй, одно из главных свойств смысло-пораждения в поэме. Резкое противопоставление двух миров- «черного» и «белого», старого и нового- с полной определенностью выявляется в первых двух главах поэмы: в первой главе- сатирические зарисовки обломков старого мира (буржуя, старушки, барыни в каракуле, гулящей Катьки, а во второй главе- коллективный образ двенадцати красногвардейцев, представителей «новой власти» и защитников «новой жизни». Блок не идеализирует своих героев. Выразители народной стихии, они несут в себе и все ее крайности. С одной стороны, это люди, сознательно подхватившие революционные лозунги («революционный держите шаг!») и готовые исполнить свой долг. С другой стороны- в их психологии еще живы и отчетливо выражены настроения стихийной, анархической «вольницы»

Запирайте этажи,

Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба-

Гуляет нынче голытьба!

Вся сюжетная линия- нелепое убийство одним из красногвардейцев (Петрухой) своей любовницы Катьки- тоже в большой степени отражает неуправляемость поступков красногвардейцев и вносит в ее колорит трагическую окраску. Блок видел в революции не только ее величие, но и ее «гримасы»; свое восприятие революции он выразил в статье «Интеллигенция и революция».

Человеку, впервые читающему поэму «Двенадцать», несомненно, будет непонятно окончание поэмы.

Так идут державным шагом-

Позади- голодный пес,

Впереди- с кровавым флагом,

И за вьюгой не видим,

И от пули невредим,

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз-

Впереди Иисус Христос.

Финальный образ Христа не просто многозначен, но и создан соединением противоречащих друг другу характеристик. Поэтому он не поддается рассудочной расшифровке.

Многозначна и семантика «цветовых» деталей образа Христа: «кровавый флаг» вызывает ассоциации не только с цветом революционных знамен, но и с пролитой кровью, «белый венчик из роз» может быть истолкован как деталь аллегорического образа мадонны или как принадлежность похорон, как символ забвения и ухода, в конечном счете,-смерти.

Революционная стихия подается Блокам в освещение двух не сочетающихся правд. С одной стороны, это правда внешнего раскрепощения социальных низов. С другой стороны- это правда духовного освобождения от унизительной власти низменно-телесного в человеке, от биологических инстинктов, от бойцовских рефлексов. Носитель этой правды отсутствует вплоть до последнего явления. Они, персонажи поэмы, остаются грешниками на продуваемой ветрами земле, он- над ними и независим от них, над вьюгой, хаосом и над историей. Земля и небо остаются разобщенными.

В композиции персонажей поемы тот же принцип контраста и дисгармонии. Участники патруля- низы общества, голытьба. Их обрисовка- минимум заостренных, экспрессивных деталей. Тот же принцип «портретирования» господствует в обрисовки Ваньки, Катьки, в коротких характеристиках периферийных персонажей (старушки, барыни в каракуле). Предельный случай контраста зарифмован в конце: «Голодный пес» и «Иисус Христос». Убийство Катьки, в центре поэмы- стихийный акт, не являющийся для убийц преступлением только потому, что они- «дети природы», воплощение глубинных «низменных» стихий, для них не существует нравственных норм.

Динамика поэмы- резкость острых стилевых столкновений. Принцип цветового или ритмического контраста, сбоя. Смещения заявлен уже первой строфой

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер-

На всем божьем свете!

Автор часто чередует стихотворные размеры, а местами и отказывается от них. В этом проявляется общий ритмический принцип поэмы; приме раешного стиха, использованного в поэме

Старушка убивается- плачем,

Никак не поймет, что значит,

На что такой плакат,

Такой огромный лоскут?

Сколько бы вышло портянок для ребят,

А всякий- раздет, разут

Поэма политична и многоголосна. В единое художественное целое объединены автономные, почти свободные стихи, каждый из которых имеет свою интонацию, размер, тему: выкрики, призывы, частушка; многие строфы обрываются на полуслове. Повторяющаяся пауза играет очень важную роль в поэме: она создает ощущение огромного пространства, насыщенного грозового воздуха.

Свобода, свобода,

Эх, эх, без креста!

Тра-та-та!

Холодно, товарищи, холодно!

-А Ванька с Катькой- в кабаке

так же повторение можно выделить на протяжении нескольких частей поэмы в следующих строках: «революционный держите шаг!//Неугомонный не дремлет враг!». Это характеристика красногвардейцев.

Лексика поэмы отличается вызывающей злободневностью: политический и блатной жаргон, смешение высокого и низкого стиля, подчеркнутый отказ от интеллигентщины (… шоколад Миньон жрала). В поэме звучат интонации марша, городского романса, частушки, революционной и народной песни, лозунговых призывов. И все это настолько органично слилось в единое целое, что Блок в день завершение поэмы, 29 января 1918 года, дерзнул пометить в своей записной книжке: «Сегодня я- гений».

Поэма Блока собирает важнейшие мотивы его творчества: страшного мира, разбушевавшейся стихии, наконец, надежды на мистическое преображение жизни. Однако, автор отказывается приводить эти мотивы «к общему знаменателю», примирять контрастные начала, он резко сталкивает «низкое» и «высокое», действительность и мечту.

Настоящий художник не уходит из жизни бесследно.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--