Сочинение Двенадцать - Прием контраста в поэме 12 Блока

Блок "Двенадцать" - сочинение "Прием контраста в поэме 12 Блока"



Каждый из нас знает о событиях октября 1917 года. В учебниках истории эта дата обозначается не иначе как "Великая Октябрьская социалистическая революция". Нам, живущим в XXI веке, эта пафосная фраза мало что говорит. Нам, живущим в относительно стабильное и спокойное время, не понять тех, кто когда-то услышал "музыку революции", уловил "ветер перемен". Для них, отстаивающих свои права и свободы, это было воистину великим событием, историческим моментом, на всю жизнь запечатлевшимся в памяти.

Одним из величайших и талантливейших поэтов, творивших в то время, является Александр Александрович Блок. Он встретил события февраля, а потом и октября 1917 года восторженно. В отличие от многих своих соратников - поэтов и писателей, он повернулся к революции лицом; постарался понять и принять ее такой, какой она была. Видя в ней искры «мирового пожара», который вот-вот должен охватить и Европу, писатель придает ей особое, центральное место в своем творчестве. В этом «пожаре», как считает автор, должен сгореть «старый» мир со всей его несправедливостью и жестокостью. После этого, очистившись от всего отжившего и мертвого, Россия приобретет новый облик, настанет время «нового» мира. Многие его современники, писатели и поэты, и даже близкие друзья не поняли его - посчитали его взгляды предательскими. Но поэт не стремился приукрасить существующие реалии, он лишь хотел максимально точно и объективно описать события революции, скрупулезно занести, словно в личный дневник, все свои мысли и убеждения. Поэму "Двенадцать", написанную им в начале 1918 года, А. Блок посчитал своим лучшим творением.



В конце 19 века на смену реализму, как литературному течению, приходит новое направление - символизм. В своей основе новое течение имело идеалистическую концепцию двоемирия, а также творческие искания зарубежных поэтов-символистов. А. Блок идейно относился к так называемым "младшим символистам", деятельность которых приходилась на начало ХХ века. Сущность символизма составляли три элемента: мистическое содержание, символичные образы и идея параллельного сосуществования двух миров. Это и объясняет многие моменты в поэме. В основу произведения положена идея двоемирия, параллельного существования двух миров: "старого" и "нового", революционного. Между двумя мирами - конфликт, который неминуемо должен кончиться чьей-то гибелью.



"Старый" мир - это патриархально-помещичья Россия, существовавшая до революции вот уже несколько веков. Автор отождествляет ее с "барыней в каракулях", старушкой, непонимающей «зачем столько бумаги извели» на плакаты, «товарищем попом» и «писателем, витий». Все они - осколки буржуазного прошлого, отжившего. Собирательным образом, которым и представлен весь «старый» мир, является голодный, бездомный «шелудивый пес»:

Стоит буржуй, как пес голодный,

Стоит безмолвный, как вопрос,

И старый мир, как пес безродный,

Стоит за ним, поджавши хвост…

Пес бежит за красногвардейцами, патрулирующими ночные улицы, пытается вместе с ними пролезть в "новый" мир:

. . . Скалит зубы - волк голодный -

Хвост поджал - не отстает -

Пес голодный - пес безродный.

Вся поэма построена на контрастах. И в противоположность им, представителям "старого" мира, на контрасте изображаются новые люди - двенадцать красногвардейцев. Красногвардейцы являются предвестниками рассвета новой жизни, новой эпохи. Своим шествием по ночным улицам они закрывают старую эпоху, рушат "старый" отживший мир; и открывают новую - эпоху глобальных перемен и новых испытаний. Этот отряд бывших каторжников в финале поэмы приобретает ореол святости, ибо возглавляет их не больше не меньше, как сам Иисус Христос:

Нежной поступью надвьюжной,

Снежной поступью жемчужной,

В белом венчике из роз -

Впереди - Иисус Христос!

Но и сам образ "новых" людей - двенадцати - неоднозначен. Противоположны, контрастны сами по себе начало пути двенадцати иего конец. В самом начале поэмы перед нами предстает обычная "голотьба", преступники и воры:

В зубах - цыгарка, примят картуз,

На спину б надо бубновый туз!

Выражение "бубновый туз" - устаревшее, ранее оно означало знак каторжника, преступника. Отправляясь "раздувать мировой пожар революции", открывать новую эпоху, они совершают по дороге убийство и не совсем лицеприятные действия:

Эх, эх!

Позабавиться не грех!

Запирайте етажи,

Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба -

Гуляет нынче голотьба!

Эти люди восстали против старого, бренного мира и его обитателей. Вместе с этим они отреклись от всего, даже от того, что когда-то им было дорого и свято:

…И идут без имени святого

Все двенадцать - вдаль.

Ко всему готовы,

Ничего не жаль…

На данный момент - это внутренне опустошенные, безнравственные люди, отрекшиеся от всего святого. Разрушая все старое, они ничего не строят, не предлагают что-то взамен. Революция требует от них жертв, и она ее получает в лице Катьки - возлюбленной одного из двенадцати. Ради свободы Петр убивает ее. Но ради какой свободы, во имя чего?

И что мы видим в финале, когда у бывшей шайки преступников появляется свой предводитель? Перед нами теперь не воры и убийцы, а 12 апостолов нового, революционного времени. Контрастными и символичными одновременно предстают цветовые образы поэмы:

Черный вечер.

Белый снег.

Эти цветовые символы противопоставлены друг другу. Поэма вся наполнена черным цветом, который очень многозначен. Что хотел сказать автор обилием этого мрачного цвета? Черный - это символ темного, злого начала. Это и хаос, и разбушевавшаяся стихия - как снаружи, так и внутри человека.

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