Сочинение Двенадцать - Прием контраста в поэме А. А. Блока "Двенадцать"

Блок "Двенадцать" - сочинение "Прием контраста в поэме А. А. Блока "Двенадцать""



Сюжет поэмы Блока «Двенадцать» строится на художественных ассоциациях, исключающих подробные, а нередко и всякие ложно-психологические мотивировки перехода от одних ситуаций к другим. Такой лаконизм стиля Блока позволяет ему свести до минимума описательность и особо выделить динамичность сюжетного действия. Огромную роль в построении динамичного сюжета играет прием контраста. Чтобы наглядно представить эффект данного приема, обратимся непосредственно к тексту поэмы.

В первой части, представляющей из себя своеобразный пролог, поэт лаконично обрисовывает революционный город, не называя его. О том, что это за город, можно догадаться по плакату: «Вся власть Учредительному собранию». Здесь же он описывает представителей «старого» мира: «буржуй на перекрестке», «писатель - Вития», «долгополый. . . товарищ поп», «барыня в карауле» - все они являются представителями отмирающего общества, объединенными в символический образ «черного вечера». С ним контрастирует образ «белого снега», то есть представители «нового» мира, о которых речь пойдет во второй главе. «Новый» мир также представлен образами двенадцати красноармейцев, являющихся как бы апостолами, провозглашающими гибель «старого» мира. Так уже первые две строки - это противопоставление двух многосложных символических образов, разъяснение которых позволяет выявить основной конфликт поэмы - конфликт «старого» и «нового», «черного и белого».

В первой же части поэмы появляется мотив «злобы», то есть движущей силы революции. Он также становится ясным, благодаря употреблению рядом со словом «злоба» внешне контрастных эпитетов «черная» и «светлая». Этим поэт подчеркивает, что в ходе революции обычное человеческое чувство злости по отношению к «Старому» миру должно быть оправдано, если на смену «старому» придет «новое». Здесь проявляется вера самого Блока в способность революции изменить все к лучшему.

Вторая и третья главы посвящены описанию двенадцати «апостолов» нового времени - красноармейцев. Поэт не дает нам конкретного описания этих людей, они характеризуются как коллектив:

В зубах - цыгарка, примят картуз, На спину б надо бубновый туз!

Уже в этих строках есть замечание, помогающее обрисовать этих героев. «Бубновый туз» - это знак каторжника. Для них важна «свобода», они отвергают все, даже «крест», для них нет ничего святого. Это описание резко противоположно обычному представлению читателя об апостолах. Но так же контрастное соединение было необходимо Блоку, чтобы подчеркнуть духовную деградацию человека, потерю идеала в период ломки «старого» мира. В финале эта мысль достигнет своего предела, когда «апостолы», не узнав своего учителя Иисуса Христа, выстрелят в него.

На приеме контраста построен не только внешний облик «апостолов», но и их противоречивый внутренний мир. Внешне они отрекаются от всяких проявлений религиозности. Об этом говорит часто повторяющаяся реплика: «Эх, эх, без креста!» Или, например, сцена осуждения Петрухи его товарищами, когда тот упоминает имя Спаса (Иисуса). Но в то же время в третьей части мы слышим как бы внутренний голос всех двенадцати красноармейцев: «Господи, благослови!»

В одиннадцатой главе поэт как бы окончательно закрывает тему идеала, к которому необходимо стремиться: И идут без имени святого Все двенадцать - вдаль. Ко всему готовы, Ничего не жаль. . .

Но на самом деле идеал этот есть, его просто не могут увидеть разочарованные в жизни двенадцать. И опять Блок использует для доказательства этой мысли прием контраста, вводя в финал поэмы образ Христа «в белом венчике из роз», олицетворяющем идеалы добра, любви, чистоты.

С помощью такого противопоставления поэту удалось изобразить настоящий ход революции. Он доказал, что ее стихийный водоворот «всасывает» в свою воронку исстрадавшихся людей, которые «ко всему готовы» и им «ничего не жаль». Они вроде бы всеми силами хотят раздуть «мировой пожар» «на горе всем буржуям», но в то же время им владеет «скука», происходящая от незнания того, к чему следует стремиться.

Прием контраста Блок использует и чтобы показать стихийный характер революции. Это проявляется в ритмической организации всей поэмы. С одной стороны, организованность шествия красноармейцев постоянно подчеркивается рефреном: «Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг!» с другой стороны, этому рефрену противопоставлены различные размеры стихов каждой главы: это и двустопный хорей, переходящий в трехстопный анапест в первой главе. И опять-таки эти размеры Блок берет не в чистом виде, дополняя их трехстопным дольником:

Черный вечер.

Белый снег

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер -На всем божьем свете!

Поэт использует также и раешный стих. Наряду с разной организацией стиха он использует в поэме и различные лирические жанры: стих-молитва, стих-частушка, стих-романс. Все это резко контрастирует с вроде бы организованным шествием красноармейцев.

Таким образом, мы видим, что прием контраста необходим Блоку для множества целей, поставленных им перед произведением. Во-первых, он помогает воссоединить двенадцать, казалось, не связанных между собой главок. Во-вторых, он во многом разъясняет смысл произведения, помогает уловить «мерцающий» смысл поэмы. В-третьих, прием контраста является, на мой взгляд, самым важным в раскрытии образов главных героев поэмы и загадки финала, над которой задумываются уже не одно десятилетие.

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