Сочинение Двенадцать - «Раздается мерный шаг…» (По поэме А. Блока «Двенадцать».)

Блок "Двенадцать" - сочинение "«Раздается мерный шаг…» (По поэме А. Блока «Двенадцать». )"



«Поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору,



когда проносящийся революционный циклон производит бурю



во всех морях – природы, жизни и искусства»



А. Блок



Поэма А. А. Блока была написана в 1918г. в первый год после захвата власти большевиками. После революции страна раскололась на приверженцев различных политических идеологий. В России появилась целая «галерея» партий, движений и



организаций, здесь были все: начиная от Эсеров и большевиков, кончая чернорубашечниками и анархистами. Естественно, что и творческая интеллигенция разошлась по разным лагерям.



В этом хаосе Александр Александрович стал одним из первых, кто сразу же принял произошедшие перемены и встал на сторону большевиков. Он вообще был знаменит как поэт стихии, революция, по его мнению, была та же стихия. И её задача состоит в



очищении, хотя она и несет разрушения, но она подобна наводнению, которое разрушает все на своём пути и остатки грязи уносит с собой, но когда уходит вода остается чистая земля – благодатная почва для чего-то нового.



Свой взгляд на революцию он впервые изложил в статье «интеллигенция и революция», в которой были такие строки: «Что же вы думали? Что революция – идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути…» Поэма была написана чуть позднее



статьи в январе 1918 года, и её можно назвать художественным выражением идей и воззрений, изложенных в статье.



Действительно, в поэме изображена новая власть, причем не приукрашена, а описана такой как она была, кроме того, автор как бы специально подчеркивает не лучшие её стороны – «гримасы». Так в поэме единственное действие, которое совершают



главные герои это нелепое убийство. Несмотря на это убийство не в чем неповинной девушки Автор подчеркивает что направление, в котором движутся «Двенадцать», правильное. А поскольку двенадцать - символ новой власти, то значит и



люди пришедшие к власти выбрали правильный путь. Основное подтверждение этой мысли находится в самом конце «незаконченной поэмы», это строки в которых за бурей невидимый но идущей впереди «двенадцати» Иисус Христос…



Так идут державным шагом –



Позади – голодный пес,



Впереди – с кровавым флагом,



И за вьюгой невидим,



И от пули невредим,



Нежной поступью надвьюжной,



Снежной россыпью жемчужной,



В белом венчике из роз –



Впереди – Иисус Христос.



Повторяющаяся на протяжении всей поэмы фраза «раздаётся мерный шаг…» символизирует уверенность идущих в будущем, их вердое стремление достичь свою «правую цель».



Также описывая «двенадцать», автор постоянно использует один и тот же прием он уходит от привычных ямба и хорея, и переходит на марш, тем самым опять же придавая «поэме» звучания скорее военной песни, задача которой поднимать боевой



дух. Это идея опять же перекликается с «интеллигенцией и революцией» автор становиться глашатаем революции, призывающем вставать под её знамена, и не обращать внимания на её гримасы.



Известна фраза Блока «слушайте музыку революции…», именно слыша эту музыку, Блок и написал «Двенадцать», так он описал это в своем дневнике: «… я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг – шум слитный …». В этом смысле



фраза «раздается мерный шаг…» становиться одной из ключевых ко всей поэме, и звучит как та самая музыка революции…

