Сочинение Двенадцать - Роль композиции в раскрытии идейного содержания поэмы А. А. Блока “Двенадцать”

Блок "Двенадцать" - сочинение "Роль композиции в раскрытии идейного содержания поэмы А. А. Блока “Двенадцать”"



Как мы понимаем идею художественного произведения? Ведь ни один автор не высказывает ее напрямую, как, например, в публицистике. Понять то, что хотел сказать автор, помогает весь строй художественного произведения: и система образов, и развитие сюжета, и, конечно, композиция. Мы попробуем доказать это на примере поэмы А. Блока “Двенадцать” .

Одним из композиционных приемов, которые использует А. Блок, является совмещение реального и символического планов. Так, например, образ ветра. С одной стороны, ветер как примета зимы 1918 года, а с другой стороны, “ветер веселый” олицетворяет собой революцию, которую А. Блок воспринимал как стихию. Приведем еще один пример. Известно, что отряды, патрулировавшие Петроград 1918 года, состояли из двенадцати человек. В то же время число “двенадцать” отсылает нас к библейскому сюжету о двенадцати апостолах. Поэтому можно говорить о том, что двенадцать красногвардейцев в поэме — это не только историческая примета времени, но и образ глубоко символичный.

Еще один художественный прием — кольцевая композиция поэмы. Поэма состоит из двенадцати глав, что также не случайно.

I и XII главы соотнесены между собой. ВI главе происходит I сужение реального пространства. Сначала это весь мир:

Ветер, ветер —

На всем божьем свете!

Но постепенно появляются здания, социальные приметы времени (лозунг “Вся власть Учредительному Собранию”), наконец, отдельные прохожие: старушка, “буржуй на перекрестке”, “товарищ поп” и другие. Канат между зданиями как бы стягивает реальное пространство.

В последней же главе происходит обратный процесс: пространство начинает расширяться. Причем расширяется не только реальное пространство (из-за вьюги пропадают очертания домов, конкретные детали, характеризующие город), но и символическое. На наших глазах паршивый пес превращается в символ старого мира:



Отвяжись ты, шелудивый,

Я штыком пощекочу!

Старый мир, как пес паршивый,

Провались — поколочу!

Действие остальных глав заключено в строгие рамки городских улиц: патруль из двенадцати человек идет по Петрограду.



А. Блок прибегает к сужению пространства, чтобы как можно более полно и объемно показать ту жизнь, которой живет страна после революции.

Расширение же символического пространства автор использует, чтобы событиям, происходящим во внутренних главах, придать вселенский масштаб, а также ввести образ Христа, с которым связана главная идея поэмы: революция воспринимается А. Блоком как дверь в светлое будущее.

В мировой литературе образ Христа является воплощением чистоты, добра, гуманности. Поэтому мы можем рассматривать заключительную сцену как раскрывающую антитезу, данную в I главе (“Черный ветер. Белый снег”):

. . . Так идут державным шагом —

Позади — голодный пес,

Впереди — с кровавым флагом,

И за вьюгой невидим,

И от пули невредим. . .

В белом венчике из роз —

Впереди — Иисус Христос.

Образ Христа является выражением того белого цвета, который мы заметили в самом начале произведения, воплощением светлого будущего, к которому, по мысли А. Блока, ведет революция. Но это будущее пока не видно за вьюгой, за беспорядком, хаосом революционных дней. Отряд — это двенадцать апостолов революции. А голодный пес — символ всего темного, что остается в старом мире, за дверью, за спинами этих солдат.

Однако может озадачить кровавый флаг в руках Христа, не просто красный, а именно кровавый. Чтобы понять мысль А. Блока, нам опять-таки следует обратиться к композиции произведения.

Композиционным центром поэмы являются VI и VII главы. В VI главе происходит убийство Катьки. Глава стилистически сумбурна: много возгласов, многоточий, но все перекрывает один призыв:

Революционный держите шаг!

Неугомонный не дремлет враг!

А в VII главе мы видим раскаяние убийцы, появляется лирический мотив воспоминания, но в конце уже звучат залихватские крики:

Эх, эх!

Позабавиться не грех!. .

Отмыкайте погреба —

Гуляет нынче голытьба!

А.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--