Сочинение Двенадцать - Роль символов в поэме А. А. Блока «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "Роль символов в поэме А. А. Блока «Двенадцать»"



Александр Блок — один из талантливейших и крупнейших поэтов России. В своем творчестве он попытался отобразить сложное и переломное время рубежа XIX— XX веков. Будучи поэтом-символистом, он пользуется привычным для себя языком символов для того, чтобы передать те грандиозные события, которые происходили в стране в тот момент.







Наиболее полно символическое мышление Блока сказалось в его знаменитой поэме «Двенадцать». Не будет ошибкой сказать, что вся поэма — это не просто текст с определенным сюжетом, а настоящее метафорическое единство, в котором сим-волическое настолько плотно сплетено с реальным, что уже невозможно отличить одно от другого.







Символика в поэме начинается с ее ритма. Вся первая глава ритмически выдержана в том народном стиле, которым обычно сопровождались выступления маленьких кукольных театров — вертепов или разные скоморошьи представления. Кроме них мы можем услышать и русскую, древнюю, простонародную песню:







Ох ты горе-горькое! Скука скучная, Смертная!. . . Выпью кровушку За зазнобушку, Чернобровушку.

И русский старинный романс:

Не слышно шуму городского, Над невской башней тишина.

И русскую солдатскую частушку:

Эх ты, горе-горькое. Сладкое житье! Рваное пальтишко, Австрийское ружье.







В ритмах и интонациях поэмы, в напряженности и прерывистости ее стихового темпа слышится шум крушения старого мира.







Важное место в поэме «Двенадцать» занимает цветовая символика. В поэме присутствуют только два цвета: черный и белый. Из-за этого пейзаж в поэме графи-чен: белый снег — черное небо — ветер — огни. На фоне такой контрастности еще резче выступают образы персонажей поэмы.







Множество ассоциаций можно связать и с числом двенадцать. Прежде всего, это полночь, переход из одного дня в другой. В данном контексте такой символ можно понимать как преодоление некоего рубежа, шаг в неизвестное будущее.







Другая числовая ассоциация — это двенадцать красногвардейцев в роли двенадцати апостолов. На это косвенно указывают и имена двух из них — Андрюхи и Петрухи. Однако у Блока — этот символ скорее обратный, чем прямой. Если в Библии апостол Петр за од!гу ночь трижды отрекается от Христа, то у А. Блока наоборот: Петруха за одну ночь трижды возвращается к вере и трижды вновь отступает. Встречается в поэме и такая реплика: «Эх, эх, без креста!». По всему получаются какие-то антиапостолы — с винтовками вместо креста, уголовники, грабители и убийц, готовые стрелять хоть в сугроб, хоть в во всю Святую Русь, хоть в самого Иисуса Христа.







// идут без имени святого Все двенадцать - вдаль. Ко всему готовы, Ничего не жаль. . . Их винтовочки стальные На незримого врага







И вдруг А. Блок неожиданно разрушает концепцию антиапостолов — тем, что возглавляет их шествие, правда, невидимо для них, Иисус Христос с кровавым флагом.







Метафоричен и такой персонаж поэмы, как шелудивый пес, следующий за крас-ногвардейцами. У Блока — это символ старого, отжившего мира. Его невозможно отогнать, как нельзя в единый миг стряхнуть с себя бремя прошлого.







Отвяжись ты, шелудивый Я штыком пощекочу! Старый мир, как пес паршивый, Провались - поколочу! Скалит зубы - волк голодный -Хвост поджал - не отстает -Пес голодный - пес безродный. . .







Так беспощадно и правдиво Блок показывает гибнущий привычный мир. Он. ведь тоже принадлежит к нему. Однако такова действительность, и автор не может покривить душой.







Одним из самых ярких образов в поэме является — образ вьюги. Он символизирует стихийное, природное начало революции.







Как любая стихия, вьюга не подчинена человеческой воле.

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