Сочинение Двенадцать - Роль символов в поэме А.А. Блока "Двенадцать"

Блок "Двенадцать" - сочинение "Роль символов в поэме А. А. Блока "Двенадцать""



Поэму Блока «Двенадцать» долгое время считали произведением, посвященным исключительно Октябрьской революции, не воспринимая того, что скрыто за символами, не придавая значения тем вопросам, которые были затронуты в нем автором.

Многие писатели, как российские, так и зарубежные использовали символы, вкладывая с их помощью глубокий смысл в самые обычные, казалось бы, ничего не значащие сцены. Так, у Фета цветок – это женщина, птица – душа, а круг – иной мир, зная эти тонкости, лирику поэта начинаешь понимать совсем по- другому. Так же как Брюсов, Соловьев, Белый и другие представители литературного направления под названием «символизм», Александр Александрович Блок употребляет в своем произведении много символов: это и имена, и числа, и цвета, и погода.

В первой части поэмы «Двенадцать» сразу же бросается в глаза следующий контраст: черный вечер и белый снег. Скорее всего, это не просто наиболее выразительные определения, которые автор решил использовать, а значит, подобное противопоставление имеет определенный смысл. Два противоположных цвета могут означать только раскол, разделение.

Далее снова упоминаются эти прилагательные: черное небо, черная злоба, белые розы; и вдруг появляется красная гвардия и красный флаг. Они цвета крови. Получается, что при столкновении произойдет кровопролитие, а оно уже совсем близко – над миром поднимается ветер революции.

Мотив бури важен не только в понимании настроения людей, он позволяет рассматривать христианскую тематику, как сознательное искажение Библии. Двенадцать человек – двенадцать апостолов, среди них Андрюха и Петруха, а кругом огни, как в преисподней, люди же символизирующие последователей Христа, больше похожи на каторжников, к тому же они свободны от веры в Бога. А впереди сквозь вьюгу идет «Исус Христос», держа в руках кровавый флаг. Пурга, по Пушкину – свадьба ведьмы или похороны домового, а Христос – сын Божий, принявший мученическую смерть за грехи человеческие, не может призывать к насилию. По – видимому сам дьявол ведет за собой апостолов. Люди знают, что где- то рядом находится лютый враг, но они не видят беса, которому, пущенные вслепую пули, не могут причинить никакого вреда. А позади людей ковыляет пес – земное обличье черта, в таком виде Мефистофель являлся Фаусту у Гете. Голодный пес следит за тем, чтобы апостолы двигались в нужном направлении и не вышли из царства мертвых. Таким образом революцию и ее вершителей благословляет вовсе не Бог, а сатана.

В поэме важна также символика имен. Героиня «Двенадцати», Катька, появляется на сцене во второй главе, чтобы погибнуть в шестой вместе со святой Русью от рук неверующих. Как ни странно, Блок дает той, что пала так низко, что даже каторжники презирают ее, такое светлое имя: Катерина значит чистая. Но так и должно быть, ведь она символизирует Россию, она самый положительный персонаж поэмы «Двенадцать». Так же как Катерина из «Грозы» Островского или Катюша Маслова из «Воскресения» Толстого, Катька впадает в грех, но она все- таки остается святой, как наша Русь, ввергнутая в кровавое сражение между прошлым и будущим. Еще Катьку можно рассматривать как Коломбину, тогда Петруха превращается в Пьеро, а все происходящее в Петрограде начинает напоминать кукольную комедию в балаганчике. Тогда становятся понятными неуклюжие движения игрушек, которых дергают за ниточку невидимые руки. Частушки в третьей главе и балаганный стих в четвертой лишь усиливают это впечатление.

А патруль продолжает обход, и всюду ему слышатся раскаты грома, предупреждающие о приближении Грозы. И лишь один Петька чувствует неладное, его печалит смерть Катьки, пугает разыгравшаяся стихия. Но товарищи его идут и идут вперед, стремясь отделаться от старого мира. Подходит время двенадцатой главы, она самая сложная. Ею заканчивается поэма, но вопросы, поставленные автором, остаются без ответа. Кто эти двенадцать? Куда они идут? И почему впереди всех этот странный «Исус Христос» в белом венце из роз и с красным флагом? Блок позволяет читателям самим разобраться в этом, а в заключительной части он собирает вместе все самое важное и помогает нам проникнуть взглядом сквозь вьюгу и мглу, чтобы мы поняли Тайну.

Таким образом становится понятно, что литературная символика способна тонко выразить симпатию к герою или личный взгляд автора на что- то важное. Блок использует ее во всей полноте, делая ссылки на произведения других писателей или оперируя понятными без всяких пояснений образами, такими, как цвет, стихия ветра. Поэма «Двенадцать» полна загадок и откровений, она заставляет задумываться над каждым словом, каждым знаком с целью правильно расшифровать его. Это произведение хорошо иллюстрирует творчество Александра Блока, по праву занимающего свое место в ряду знаменитых символистов.

