Сочинение Двенадцать - Символические образы и их смысл в поэме “Двенадцать”

Блок "Двенадцать" - сочинение "Символические образы и их смысл в поэме “Двенадцать”"



Поэма “Двенадцать” является одним из лучших произведений А. Блока. В основу поэмы Блок положил события русской революции 1917 года. Автор показывает нам крах старого и наступление нового мира. Вся поэма насквозь проникнута символикой, и, хотя, символику А. Блок использовал во многих своих произведениях, перед нами предстает совсем новый тип художественного произведения. Принцип диссонанса присутствует непосредственно во всей поэме.

Образы поэмы сложны и противоречивы. Революцию А. Блок изображает в виде неуправляемой стихии. Например, образы метели, ветра:



Черный вечер,

Теплый снег.

Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, ветер –

На всем божьем свете!



В поэме Блок противопоставляет старому миру новый, черному – белое. На смену обломкам старого мира: буржую, товарищу попу, барыне в каракуле – приходит коллективный образ двенадцати красногвардейцев, представителей мира нового.

Двенадцать – ключевое число поэмы. С этим числом можно связать много ассоциаций. Прежде всего, это двенадцать часов – полночь, двенадцать месяцев – конец года. В итоге получается какое-то пограничное число, так как конец старого года, или дня, и начало нового – это предопределение своеобразного рубежа. У Блока таким рубежом стало падение старого мира.

Другая числовая ассоциация – это двенадцать апостолов. На это косвенно указывают и имена двух из них – Андрюхи и Петрухи.

В революции А. Блок видел не только положительные, но и отрицательные черты. Революционеры шли на все, даже на грабежи и убийства:



Зажигайте этажи,

Нынче будут грабежи!

Отмыкайте погреба –

Гуляет нынче голытьба!



Единственное событие поэмы – убийство Катьки – говорит о том же. Все происходит как стихийный акт.

В финале поэмы сквозь метель идут двенадцать красногвардейцев. Позади них плетется “голодный пес”, олицетворяющий старый мир, а впереди – Иисус Христос с “кровавым флагом”.

“Кровавый флаг” ассоциируется не только со цветом революционных знамен, но и с пролитой в поэме кровью Катьки.

Очень сложным является образ Иисуса Христа. Этот образ практически невозможно раскрыть. Даже сам Блок не смог объяснить, почему он поместил в конце поэмы этот образ.

Благодаря символике, небольшая поэма получилась весьма емкой.

Блок уместил сущность революции в своей поэме и сделал это с большим мастерством. Он тонко изобразил революционную эпоху.

Я не могу сказать однозначно, поддерживал ли Блок революцию, но считаю, что критики, которые говорили о том, что Блок прославлял революцию, были не правы.

