Сочинение Двенадцать - Старый и новый мир в поэме А. Блока “Двенадцать"

Блок "Двенадцать" - сочинение "Старый и новый мир в поэме А. Блока “Двенадцать""



"Окаянные дни" - так охарактеризовал события 1918 года живший в эмиграции И. А. Бунин. Александр Блок придерживался другого мнения. В революции он видел переломный момент в жизни России, который влечет за собой крушение старых нравственных устоев и зарождение нового мировоззрения.



Поглощенный идеей становления новой, лучшей жизни в стране, Блок в январе 1918 года пишет одно из самых ярких своих произведений - поэму "Двенадцать", которая воплотила в себе неудержимую мощь революции, сметающей на своем пути остатки прежней жизни.



Изображение старого и нового мира в поэме создано автором в какой-то особенной, полной скрытого философского смысла форме. Каждый образ в поэме, предстающий перед читателем, символизирует социальное лицо какого-либо общественного класса или идейную окраску происходящего исторического события.



Старый мир символизируют несколько образов, показанных в насмешливо-презрительном свете. Образ буржуя на перекрестке, упрятавшего нос в воротник, символизирует некогда могущественную, а сейчас беспомощную перед лицом новой силы буржуазию.



Под образом писателя скрывается творческая интеллигенция, не принявшая революцию. "Погибла Россия!" - говорит писатель, и в его словах отразились мнения многих представителей данной социальной группы, видевших в происходящих событиях гибель своей страны.



Символически показана и церковь, лишившаяся былой власти. Автор предоставляет нашему взору образ попа, идущего воровато, "стороной - за сугроб", который в прежние времена "брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ". Теперь "товарищ поп" не имеет ни креста, ни былого высокомерия.



Барыня в каракуле - символ светского дворянского общества. Она говорит другой, что они "плакали, плакали", поскользнулась и упала. Этот эпизод, на мой взгляд, выразил мнение Блока о слабохарактерности и неприспособленности изнеженной аристократии у новой жизни.



Все вышеперечисленные образы показывают, что старый мир повержен, остались лишь жалкие тени от былого величия.



Стоит буржуй, как пес голодный,



Стоит безмолвный, как вопрос.



И старый мир, как пес безродный,



Стоит за ним, поджавши хвост.



В данном четверостишии автор подчеркивает ничтожность старого мира, сравнивая его с образом безродного пса.



Совсем иное художественное воплощение в поэме имеет новый мир. Основными его представителями являются двенадцать красноармейцев. Образ этого отряд, по моему мнению, - это отражение реального лица революции. "На спину б надо бубновый туз!", "Запирайте етажи, нынче будут грабежи!", "Уж я ножичком полосну, полосну!" - подобные строки, встречающиеся в поэме, говорят, на мой взгляд, скорее об анархии, чем о борьбе пролетариата за лучшую жизнь. В разговорах красноармейцев ни разу не встречаются возгласы типа: "Мы наш, мы новый мир построим!" Можно разглядеть лишь глубокое презрение и ненависть ко всему "старому".



Масштабность революции подчеркивают образы разбушевавшихся сил природы: разыгравшаяся вьюга, завивающийся воронкой снег, черное небо. Особенно широко стихийную мощь происходящих событий символизирует ветер:



Ветер, ветер!



На ногах не стоит человек.



Ветер, ветер -



На всем божьем свете!



И наконец, одним из основных в поэме "Двенадцать" является образ Христа. Наличие данного образа в поэме можно трактовать по-разному. Лично я считаю, что он символизирует "бога рабов", ведущего за собой бывших рабов старого мира и благословляющего их на борьбу с угнетателями. Имя Христа в поэме написано неверно. На мой взгляд, автор сделал это, чтобы подчеркнуть, что здесь имеется в виду не бог старого мира, а бог новой, рабочей России.



В целом о произведении можно сказать, что Блоку удалось создать в небольшой по объему поэме довольно внушительную картину жизни, дающую представление о событиях тех лет в революционной России и их идеологической направленности. Мастерски поставленная композиция, своеобразно подобранные образы и символы по праву делают поэму "Двенадцать" одним из лучших произведений в творчестве Александра Блока.

