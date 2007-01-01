Сочинение Двенадцать - Тема революции и ее воплощение в поэме А.Блока «Двенадцать»

Блок "Двенадцать" - сочинение "Тема революции и ее воплощение в поэме А. Блока «Двенадцать»"



Блок встретил революцию восторженно и упоено. В статье «Интеллигенция и революция», напечатанной вскоре после Октября, Блок восклицал: «Что же задумано? Переделать все … Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию».



В январе 1918 года Блок создал знаменитую поэму «Двенадцать». В ней он с величайшей страстью и громадным мастерством запечатлел открывшийся ему в романтических метелях и пожарах образ новой, свободной, революционной родины. Верный своим исконным представлениям о «России-буре», поэт понял и принял революцию как стихийный, неудержимый «мировой пожар», в очистительном огне которого должен испепелиться весь старый мир без остатка:



Мы на горе всем буржуям



Мировой пожар раздуем,



Мировой пожар в крови –



Господи, благослови!



Поистине великолепен найденный Блоком сильный, смелый, свежий образ рухнувшего мира:



Стоит буржуй, как пес голодный,



Стоит безмолвный, как вопрос,



И старый мир, как пес безродный,



Стоит за ним, поджавши хвост.



Сама революция показана в поэме в обобщенно-символическом образе вселенского ветра, метели, врывающейся в жизнь обывателя:



Черный вечер.



Белый снег.



Ветер, ветер!



На ногах не стоит человек.



Герои поэмы – двенадцать красногвардейцев. О каждом из них в отдельности ничего не сказано, но вместе они – сила, которая разрушит мир «до основания». Эти герои до конца и не понимают, какова их цель. В начале пути Блок изобразил их как анархистов, разрушителей. Они совсем не организованы, у них есть только «святая злоба». Красногвардейцев ведет ненависть, а не любовь к людям.



Они не приобрели еще себе нового Бога, а веру в старого уже потеряли. И тут автор показывает бессмысленное, ничем не оправданное убийство. Только после этого потрясения красногвардейцы понимают истинное свое предназначение, осознают свою ответственность за судьбу страны.



Однако, до самого конца, они идут «без имени святого», а значит, не понимая и не принимая окончательно идеалов новой жизни. И тогда Блок выводит образ Христа, который возглавляет с красным флагом в руках победный марш красногвардейцев:



И за вьюгой невидим,



И от пули невридим



Нежной поступью надвьюжной,



Снежной россыпью жемчужной,



В белом венчике из роз



Впереди – Иисус Христос.



Рисуя Христа, Блок исходил из своих субъективных представлений о раннем христианстве как о бунтарской силе, сокрушившей в свое время старый языческий мир. Для Блока образ Христа – олицетворение новой всемирной и всечеловеческой религии, назначение этой новой веры – в служении обновлению жизни.



В таком значении, как мне кажется, Христос появился в финале поэмы, знаменуя идею нового мира, во имя которого герои поэмы творят свое возмездие над силами мира старого.



Но образ Христа все же вносит противоречие в пламенную революционную музыку поэмы. Блок воспринял революцию как вселенский пожар, который должен был принести за собой желанное обновление. Неслучайно, что после 1918 года он не написал ничего существенного до самой смерти в 1921 году. Блок был разочарован от того, что революция не явилась тем, что он в ней хотел увидеть. По выражению самого поэта, причиной тому стало «социалистическое строительство».