Сочинение Двенадцать - Тема революции в поэме Блока “12”

Блок "Двенадцать" - сочинение "Тема революции в поэме Блока “12”"



“Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимым недостойных; но это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного шума. Гул этот все равно о великом. ”

(Из статьи Блока “Интеллигенция и революция”)





Блок восторженно принял Октябрьскую революцию. Октябрьская революция открыла Блока как художника, вдохновила его на создание “12” -лучшего его произведения, закончив которое он обычно беспощадно строгий к себе, сказал: “Сегодня я- гений!”

В “12” Блок с громадным вдохновением и блистательным мастерством запечатлел открывавшийся ему в романтических пожарах и метелях образ освобожденной революцией Родины. Он понял и принял Октябрьскую революцию как стихийный, неудержимый “мировой пожар”, в очистительном огне которого должен гореть без остатка весь старый мир.

Такое восприятие Октябрьской революции имело и сильные и слабые стороны. Поэт услышал в революции по преимуществу одну “музыку” - музыку разрушения. Беспощадно , “со святой злобой” он осудил и заклеймил в своей поэме этот прогнивший мир с его буржуями, барышнями, попами. Но разумное, организованное, созидательное начало социалистической революции не получило в “12” такого же полного и ясного художественного воплощения. В героях поэмы- красногвардейцах, беззаветно вышедших на штурм старого мира пожалуй больше от анархической “вольницы”(активно действовавшей в октябрьские дни), нежели от авангарда петроградского рабочего класса, который под руководством партии большевиков обеспечил победу революции.

Ветер, вьюга, метель, снег- это образы ,символизирующие стихию

очистительной революционной бури, силу и мощь народного выступления.

В основе произведения - конфликт старого и нового. Их непримиримость подчеркнута резким контрастом “черного” и “белого”.

Образ Христа Блок как бы поставил во главе своих красногвардейцев. Поэт исходил при этом из своих субъективных( и самому ему до конца ясных) представлений о раннем христианстве как “религии рабов”, проникнутой бунтарскими настроениями и приведших к распаду старого, языческого мира. В этом Блок усматривал известное историческое сходство с крушением царской помещичье-буржуазной России.

Но отдельные недоговоренности и противоречия в “12” искупаются всецело проникающим это замечательное произведение высоким революционным пафосом, живым ощущением величия и всемирно-историческим значением Октября. “Вдаль идут державным шагом” -сказано в поэме о ее героях. Вдаль, то есть в далекое будущее, и именно державным шагом, то есть как новые хозяева жизни, строители молодой пролетарской державы. Это и есть главное и основное, что определяет смысл и историческое значение “12” как величественного памятника Октябрьской эпохи.

Поэма “12” сделала имя А. Блока поистине всенародно-известным. Строки ее перешли в плакаты, газетные столбцы , на знамена первых воинских частей Красной Армии.

“Всем телом, всем сердцем слушайте Революцию”, -призывал поэт. Чистый и сильный голос Блока приветствовал революцию как новый день мира.

