Сочинение Двенадцать - Взаимоотношение человека и стихии в поэме А. А. Блока “Двенадцать”

Блок "Двенадцать" - сочинение "Взаимоотношение человека и стихии в поэме А. А. Блока “Двенадцать”"





“Двенадцать” – поэма переворота. Не только и не столько поэма описывающая общую атмосферу, царящую в погибающей, после октябрьского переворота, стране, сколько поэма переворота в погибающей душе самого поэта. Эта поэма – насмешка над “революцией”, Блок в каждом слове, в каждом звуке высмеивает в бессильной злобе кровавый разгул стихии.



Злоба, грустная злоба



Кипит в груди. . .



Черная злоба, святая злоба. . .



Сам он не может повлиять каким-либо кардинальным образом на исторический ход событий, поэтому ему только и остается смеяться сквозь боль, отплевываясь кровью. Блок не может (или не хочет) “говорить вполголоса: Предатели! Погибла Россия!”, он отчаянно смеется над несоответствием идеалов поставленных перед “революцией” и окружающей действительностью ее достигнутой. Он зло смеется надо всеми – и над представителями старого мира – попами, буржуями, барынями. . . всеми, кто довел страну до революционной ситуации, и над представителями, так называемого, “нового” мира ничтожными личностями способными воевать лишь с уличными девками да с тенями в подворотнях.



Революционный держите шаг!



Неугомонный не дремлет враг!





Товарищ, винтовку держи, не трусь!



Пальнем-ка пулей в Святую Русь. . .



. . .



Эх, эх!



Позабавиться не грех!





Запирайте етажи,



Нынче будут грабежи!





Отмыкайте погреба –



Гуляет нынче голытьба!



. . .



В зубах цыгарка, примят картуз,



На спину б надо бубновый туз!





“Свобода, свобода, эх, эх, без креста!” – звучит как разгульный, разбойничий клич, не случайно автор отметил, что “на спину б надо бубновый туз!” – такой лоскут из красной или желтой ткани нашивался на спину каторжникам. Эти люди “идут без имени святого. . . ”



От чего тебя упас



Золотой иконостас?



Бессознательный ты право,



Рассуди, подумай здраво –



Али руки не крови. . .





Они проходят как стихия, они проносятся как вьюга, они подчиняются только внутреннему стремлению разрушения: “Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем” . . . до основанья, а затем. . . А вот, что будет “затем” никто не знает – главное побыстрей разрушить, развалить – автор постоянно сравнивает движущие силы революции со слепой стихией, которая сама слепо все рушит на своем пути и других сбивает и с ног и с дороги – “крутит”.



Черный вечер.



Белый снег.



Ветер, Ветер!



На ногах не стоит человек.



Ветер, Ветер –



На всем божьем свете!



. . .



Разыгралась чтой-то вьюга,



Ой, вьюгá, ой, вьюгá!



Не видать совсем друг друга!



За четыре за шага!





В поэме последовательно применен художественный прием, основанный на эффекте контраста. Сразу бросается в глаза, что изображение строится в ней на чередовании мотивов ночной темноты и снежной вьюги. Эта цветовая символика отчетливо ясна по своему смыслу. Она знаменует два жизненных исторических начала: низкое и высокое, лож и правду, прошлое и будущее – все, что противоборствует как на всем свете, так и в каждой человеческой душе.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--