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Сочинение Двенадцать - Взаимоотношение человека и стихии в поэме А. А. Блока “Двенадцать”

Блок "Двенадцать" - сочинение "Взаимоотношение человека и стихии в поэме А. А. Блока “Двенадцать”"


“Двенадцать” – поэма переворота. Не только и не столько поэма описывающая общую атмосферу, царящую в погибающей, после октябрьского переворота, стране, сколько поэма переворота в погибающей душе самого поэта. Эта поэма – насмешка над “революцией”, Блок в каждом слове, в каждом звуке высмеивает в бессильной злобе кровавый разгул стихии.

Злоба, грустная злоба

Кипит в груди. . .

Черная злоба, святая злоба. . .

Сам он не может повлиять каким-либо кардинальным образом на исторический ход событий, поэтому ему только и остается смеяться сквозь боль, отплевываясь кровью. Блок не может (или не хочет) “говорить вполголоса: Предатели! Погибла Россия!”, он отчаянно смеется над несоответствием идеалов поставленных перед “революцией” и окружающей действительностью ее достигнутой. Он зло смеется надо всеми – и над представителями старого мира – попами, буржуями, барынями. . . всеми, кто довел страну до революционной ситуации, и над представителями, так называемого, “нового” мира ничтожными личностями способными воевать лишь с уличными девками да с тенями в подворотнях.

Революционный держите шаг!

Неугомонный не дремлет враг!


Товарищ, винтовку держи, не трусь!

Пальнем-ка пулей в Святую Русь. . .

. . .

Эх, эх!

Позабавиться не грех!


Запирайте етажи,

Нынче будут грабежи!


Отмыкайте погреба –

Гуляет нынче голытьба!

. . .

В зубах цыгарка, примят картуз,

На спину б надо бубновый туз!


“Свобода, свобода, эх, эх, без креста!” – звучит как разгульный, разбойничий клич, не случайно автор отметил, что “на спину б надо бубновый туз!” – такой лоскут из красной или желтой ткани нашивался на спину каторжникам. Эти люди “идут без имени святого. . . ”

От чего тебя упас

Золотой иконостас?

Бессознательный ты право,

Рассуди, подумай здраво –

Али руки не крови. . .


Они проходят как стихия, они проносятся как вьюга, они подчиняются только внутреннему стремлению разрушения: “Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем” . . . до основанья, а затем. . . А вот, что будет “затем” никто не знает – главное побыстрей разрушить, развалить – автор постоянно сравнивает движущие силы революции со слепой стихией, которая сама слепо все рушит на своем пути и других сбивает и с ног и с дороги – “крутит”.

Черный вечер.

Белый снег.

Ветер, Ветер!

На ногах не стоит человек.

Ветер, Ветер –

На всем божьем свете!

. . .

Разыгралась чтой-то вьюга,

Ой, вьюг&#225;, ой, вьюг&#225;!

Не видать совсем друг друга!

За четыре за шага!


В поэме последовательно применен художественный прием, основанный на эффекте контраста. Сразу бросается в глаза, что изображение строится в ней на чередовании мотивов ночной темноты и снежной вьюги. Эта цветовая символика отчетливо ясна по своему смыслу. Она знаменует два жизненных исторических начала: низкое и высокое, лож и правду, прошлое и будущее – все, что противоборствует как на всем свете, так и в каждой человеческой душе.

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