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Двоекуров

    Двоекуров Семен Константиныч – прислан в Глупов после истории с Органчиком и вызванной им смуты. Он считал себя просвещенным реформатором. Главным из преобразований Д. был указ об обязательном употреблении горчицы и лаврового листа. Чтобы внедрить свой указ в глуповские головы, Д. «розог не жалел». Этот герой хлопотал об учреждении в Глупове академии – не для распространения наук, а для их «рассмотрения». Больше Д. ничем не прославился, кроме того, что послужит вдохновляющим примером для Бородавкина. Умер своей смертью, единственный из всех градоначальников, так как был самым безобидным из них. .

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