Сочинение Дворяне просвещенные и непросвещенные в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»

Комедия «Недоросль» была написана Фонвизиным в 1781 году. Она стала главным произведением писателя и шедевром отечественной драматургии 18 века. В комедии Фонвизин ставил перед собой задачу изображения современных ему нравов как результата сложившейся в обществе системы взаимоотношения людей.

Главной темой комедии является обличение крепостников, которых Фонвизин считал социальным злом. В пьесе отразился основной конфликт современности – произвол помещиков, поддерживаемых верховной властью, и бесправие крепостных крестьян. Но центральным конфликтом произведения становится столкновение дворян просвещенных и непросвещенных. Поэтому основным предметом изображения в своей комедии Фонвизин делает не дворян самих по себе, а в тесной связи с крепостными, которыми они управляют, и верховной властью.

Одной из главных проблем комедии является разложение русского дворянства как правящего сословия страны. С первой же сцены пьесы автор представляет зрителю мир, в котором одни люди владеют другими людьми. Главная фигура этого мира – Простакова, «презрелая фурия» и «госпожа бесчеловечная». Она полновластная хозяйка своего мира, от ее произвола зависит судьба ее рабов: старухи Еремеевны, Тришки, девки Палашки, крестьян, обеспечивающих ее благосостояние. Простакова деспотична не только с крестьянами, но и с собственным мужем. Ее власть простирается на Софью, на Скотинина, то есть на всех, от кого она не встречает отпора.

Простакова выполняет все прихоти своего любимого сыночка. Это, пожалуй, единственный человек, который имеет над ней сильнейшую власть. Пытаясь сделать из отпрыска настоящего дворянина, она нравственно калечит его. Простаковой чужды нравственные и моральные ценности, она кажется бездушным, злым человеком. Тем не менее, она искренне любит своего сына. В своей любви она доходит до крайности. В конце пьесы Простакова предстает перед нами полностью раздавленной: она не только лишилась своей власти, своего поместья, но единственного дорогого ей человека. Митрофан просто отказывается от матери. Это плоды бездумного воспитания маленького тирана.

Проблема воспитания в произведении тесно связана с образом Митрофана. Фонвизин считает, что эта проблема имеет важное государственное значение. Ведь только в правильном воспитании находится источник спасения от грозящего обществу зла. История воспитания Митрофанушки объясняет, откуда берутся Скотинины и что следует изменить, чтобы они больше не появлялись.

Митрофанушка – бездельник и эгоист. Он груб со всеми окружающими, никого не уважает и просто не знает, что это за чувство. Молодой человек бездушен к родителям, ведет паразитический образ жизни, ничего не умеет и ничему не желает учиться. У зрителей этот образ является, пожалуй, одним из самых любимых. Митрофан смешон, когда пытается отвечать на вопросы учителей, всегда забавляет его фраза: «Не хочу учиться, хочу жениться». Но, если подумать, этот персонаж скорее не смешон, а страшен. Он – жестокий глупец. А что может быть страшнее глупца, имеющего власть?. .

Но в комедии Фонвизина есть и положительные персонажи. Это Правдин, Стародум, Милон. Особая роль отведена Правдину. Находясь с самого начала в доме Простаковой, наблюдая все ее беззаконие, Правдин выступает в финале вершителем справедливого возмездия. У героя говорящая фамилия. Она означает идеальность тех нравственных норм, которые он воплощает.

Большое значение в комедии имеет, безусловно, и Стародум – «друг честных людей». Если Правдин еще питает иллюзии относительно просвещенного характера правления Екатерины, то Стародум давно знает истинную ему цену. Именно Стародум объясняет и Правдину, и зрителю, что наивная вера русского общества в «просвещенную» императрицу бессмысленна. Ведь именно Екатерина утвердила в России деспотический характер правления. Именно в результате ее политики в стране безнаказанно хозяйничают Простаковы и Скотинины.

В финале комедии Простаковых ждет заслуженное наказание – приходит распоряжение властей взять имение под опеку. Но появление Правдина с указом в руках разрешает конфликт лишь формально. Испуганный Скотинин, виновный в подобных же злодеяниях, благополучно уезжает в свою деревню. Зрители убеждены в том, что и Простаковы тоже не очень пострадают, просто будут осторожнее в дальнейшем.

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