Сочинение Дворянская молодежь в комедии Грибоедова "Горе от ума"

Грибоедов знаменит как творец одного произведения, но настолько значительна роль его комедии «Горе от ума» в истории русской литературы, настолько остро отвечала пьеса на насущные вопросы своего времени, настолько блестяще она написана, что уже одно это произведение обессмертило имя его автора. Комедия была написана в годы создания тайных революционных организаций декабристов. Их борьба с многочисленными и сильными противниками – дворянами-реакционерами, борьба нового со старым разгоралась все сильнее, проникая в разные сферы жизни, отражаясь в искусстве и литературе. Наблюдая это противостояние, являясь его непосредственным участником, Грибоедов отразил это в своей комедии. Таким образом, содержание пьесы тесно связано с историческими событиями, а основной ее конфликт – столкновение умного, передового человека с косным обществом дворян-крепостников – драматург сам мог наблюдать в жизни.

В произведении достаточно подробно обрисован образ жизни дворянской молодежи того времени вообще и жизнь отдельных ее представителей в частности. Основной конфликт пьесы – столкновение Чацкого с фамусовским обществом. Однако, это не значит, что конфликт происходит между представителями старшего и молодого поколения. Большая часть дворянской молодежи, к сожалению, по своим убеждениям и принципам также относится к фамусовскому обществу. Дворянскую молодежь в пьесе представляют: Чацкий, Молчалин, Скалозуб, Софья, а также некоторые внесценические персонажи.

Обобщая всю дворянскую молодежь, можно сказать, но живет она, в большинстве своем, легко и беззаботно. Многими правит стремление иметь много, делая мало. Способ для такой паразитической жизни немало: выгодно жениться или выйти замуж, лишний раз услужить, унизиться и получить за это повышение по службе… С одной стороны, такая жизнь слишком фальшива и неинтересна. А с другой – откуда взяться умным мыслям в молодых головах при системе образования того времени? Чацкий возмущается системой воспитания, царящей в дворянских домах Москвы. Здесь воспитание детей с самых юных лет поручается иностранцам, обычно немцами и французам. В результате дворяне отрываются от всего русского, в их речи господствует «смешенье языков французского с нижегородским», с детства прививается убеждение, «что нам без немцев нет спасенья», прививвается «нечистый этот дух пустого, рабского, слепого подражанья» всему иностранному. «Французик из Бордо», приехав в Россию, «ни звука русского, ни русского лица не встретил».

Яркий пример такого образа жизни мы видим в Молчалине. Безродный юноша из провинции приехал служить в дом Фамусова секретарём. Дельный и способный, он быстро понял, что, чтобы получить почести и богатства, нужно: «Угождать всем людям без изъятья». Молчалин лебезит перед Хлёстовой, заигрывая даже с её собачкой; он безмолвно выслушивает поучения Фамусова. И вот уже Павел Афанасьевич видит в Молчалине «делового». Прекрасно характеризует Молчалина его речь, краткая, деловая, осмотрительная. Заискивая, он постоянно употребляет в конце слова «с» (сокращенное «сударь»). Молчалин считает своим долгом угождать начальнику и его домочадцам, вплоть до того, чтобы развлекать ночами его дочь, не зря Грибоедов вводит в комедию сцену в спальне Софьи, Молчалин готов на все «в угодность дочери такого человека». Но он трус и не заходит далеко, понимая, что жениться на дочери хозяина не стоит, это не принесет ему большой выгоды, может, даже притормозится продвижение по служебной лестнице! Молчалину на всю жизнь придется остаться в Москве и мечтать наследовать должность Фамусова. В российской системе управления провинциалы без роду и племени почти не имели шансов занять высокие государственные посты. Но подхалим хочет большего! Он завел связи с Татьяной Юрьевной, принятой в Петербурге и удивлен, как это Чацкий может её не знать. Ему и в голову не приходит, что кто-то на этом свете не подчиняет каждый свой поступок собственной выгоде. По словам Д. Писарева, он уже давно отправился к своей заветной цели – карьере и принадлежности к «высшему свету», он «пошел и уже не своротит ни вправо, ни влево; умирай его мать в стороне от дороги, зови его любимая женщина в соседнюю рощу, плюй ему весь свет в глаза, чтобы остановить его движение, он все будет идти и дойдет. . . »

Скалозуб – еще один дворянин, представленный в комедии. В нем показана глупость и ограниченность. Как говорит Софья, он «слова умного не выговорил сроду». Этот офицер может думать только о форме, строе и осанке. По его мнению, слава полка не в его боевых действиях, а в том, что «всё так прилажено, и тальи все так узки». Одной остроумной репликой Чацкого Грибоедов создаёт портрет Скалозуба:

Хрипун, удавленник, фагот,

Созвездие маневров и мазурки.

Привлекательность Скалозуба для Фамусова состоит в том, что он «золотой мешок». Хотя все знают, что Скалозуб туп и ограничен. Но в его образе выведен «идеальный» московский жених – грубоватый, богатый, довольный собой.

Итак, в центре комедии лежит столкновение между сторонниками барской Москвы и группой новых людей. Этих новых людей представляют в комедии Чацкий, племянник княгини Тугоуховской, брат Скалозуба, Горич, профессора и студенты Педагогического института, «что упражняются в расколах и безверьи», какие-то люди, которые учат в пансионатах, лицеях. Об этих людях Чацкий постоянно говорит «мы», каждый из них «вольнее… дышит и не торопится вписаться в полк шутов». Легко понять, что такие люди в обществе скалозубов и молчалиных слывут «мечтателями опасными». Их боятся, услышав их речи, кричат «Разбой! Пожар!».

Но против старых порядков непосредственно в комедии выступает один Чацкий. Этим автор подчёркивает исключительное положение людей с новыми взглядами. «В моей комедии, - писал Грибоедов, - двадцать пять глупцов на одного здравомыслящего человека».

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