Сочинение Дворянство в пьесе А. Чехова «Вишневый сад»

Основными темами пьесы “Вишневый сад”, написанной в 1904 году, являются: гибель дворянского гнезда, победа предприимчивого купца-промышленника над отживающими свой век Раневской и Гаевым и тема будущего России, связанная с образами Пети Трофимова и Ани.

Прощание новой, молодой России с прошлым, отживающим, устремленность к завтрашнему дню России — в этом заключается содержание “Вишневого сада”.

Россия прошлого, отживающего в пьесе представлена в образах Раневской и Гаева. Обоим героям вишневый сад дорог как воспоминание о детстве, молодости, благополучии, легкой и изящной жизни. Они плачут о потере сада, но именно они и загубили его, отдали под топор, и сейчас они просто ничтожны и смешны. Раневская — в прошлом богатая дворянка, имевшая дачу даже на юге Франции в Ментоне, обладательница имения, “прекраснее которого нет ничего на свете”. Но своим непониманием жизни, своей неприспособленностью к ней, своим безволием и легкомыслием хозяйка довела усадьбу до полного разорения, до того, что предстоит продажа имения с торгов!

Лопахин, предприимчивый купец-промышленник, предлагает владельцам способ спасения усадьбы. Он говорит, что нужно лишь разбить вишневый сад поддачи. Но хотя Раневская проливает потоки слез о потере своего сада, хотя она жить без него не может, она все-таки отказывается от предложения Лопахина. Продажа или сдача участков сада в аренду кажутся ей недопустимыми и оскорбительными. Но проходят торги, и Лопахин сам покупает имение. Впрочем, на деле никакой драмы для бывшей хозяйки вишневого сада и не оказалось. Раневская возвращается в Париж к своей нелепой “любви”, к которой она и без того вернулась бы, несмотря на все ее слова о том, что она не может жить без родины. Порой кажется, что героиня вообще не способна на серьезные переживания, она легко может переходить от состояния озабоченности, беспокойства к веселому оживлению. Так произошло и на этот раз. Раневская быстро успокоилась и даже заявила всем: “Нервы мои лучше, это правда”.

А каков ее брат, Леонид Андреевич Гаев? Такой же пустой, никчемный человек, жалкий аристократ, просадивший свое состояние. И Раневская, и Гаев “ничего не видят вокруг себя, ничего не понимают. Они — паразиты, лишенные силы снова присосаться к этой жизни”.

Несостоятельность дворянской либеральной интеллигенции в прошлом определила господство в настоящем людей типа Лопахина. Но на самом деле Чехов связывает будущее процветание с молодым поколением (Петя Трофимов и Аня), именно им предстоит строить новую Россию, сажать новые вишневые сады.

“Вишневый сад” — великое творение Чехова-драматурга, продолжившего традиции русских писателей. Еще Гоголь и Грибоедов хотели поставить комедию в один ряд с драмой и трагедией, осуждали пренебрежительное отношение к ней как к “низкому” жанру. Следуя их традициям, Чехов поднял жанр комедии на недосягаемую высоту. .