Сочинение Дворянство в пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад»

Основными темами пьесы А. П. Чехова «Вишневый сад», написанной в 1904 году, являются гибель «дворянского гнезда», победа предприимчивого купца-промышленника над отживающими свой век Раневской и Гаевым и тема будущего России, связанная с образами Пети Трофимова и Ани. Прощание новой, молодой России с прошлым, с отживающим, устремленность к завтрашнему дню — в этом заключается содержание «Вишневого сада».

Россия прошлого, отживающего представлена в пьесе образами Раневской и Гаева. Обоим героям вишневый сад дорог, дорог как воспоминание о детстве, молодости, благополучии, легкой и изящной жизни. Они плачут о потере сада, но именно они и загубили его, отдали под топор. При этом они остались верны красоте вишневого сада, и поэтому они так ничтожны и смешны. Раневская — в прошлом богатая дворянка, имевшая дачу даже на юге Франции, в Ментоне, обладательница имения, «прекраснее которого нет ничего на свете». Но своим непониманием жизни, своей неприспособленностью к ней, своим безволием и легкомыслием она довела имение до полного разорения, до того, что предстоит продажа его с торгов!

Лопахин, предприимчивый купец-промышленник, предлагает владельцам имения путь спасения усадьбы. Для этого нужно лишь разбить вишневый сад на дачные участки и продать или сдать в аренду. Но хотя Раневская проливает потоки слез по поводу потери своего сада, уверяет, что жить без него не может, она отказывается от предложения Лопахина, которое кажется ей недопустимым и оскорбительным. Но проходят торги, и Лопахин сам покупает имение. И тут оказалось, что никакой драмы для хозяйки вишневого сада нет. Раневская возвращается в Париж к своей нелепой

«любви», к которой она и без того вернулась бы, несмотря на все ее слова о том, что она не может жить без родины. Драма, касающаяся продажи вишневого сада, вовсе не является для его владельца драмой.

И объясняется все это тем, что Раневская не способна на серьезные переживания. Она легко может переходить из состояния озабоченности, беспокойства к веселому оживлению. Так произошло и на этот раз. Она быстро успокоилась и даже заявила всем: «Нервы мои лучше, это правда».

Ее брат, Леонид Андреевич Гаев гораздо мельче своей сестры. Недостатки Гаева доходят до карикатурных размеров. Вспоминая о прошлом, Раневская целует свой любимый шкаф. Гаев же произносит перед ним речь. Гаев — жалкий аристократ, проевший свое состояние на леденцах. На протяжении всей пьесы Раневская и Гаев переживают душевное потрясение, они «ничего не видят вокруг себя, ничего не понимают». Они — паразиты, лишенные сил снова войти в эту жизнь.

Гаев — представитель заключительного этапа эволюции таких героев Чехова, как Иванов, Иван Иванович Чимша-Гималайский и им подобные герои «своего времени», не сумевшие воплотить свои идеалы. Несостоятельность дворянской либеральной интеллигенции в прошлом определила приход им на смену людей типа Лопахина. Но на самом деле Чехов связывает будущее процветание с молодым поколением (Петей Трофимовым и Аней). Именно им предстоит строить новую Россию, сажать новые вишневые сады.

«Вишневый сад» — великое творение Чехова-драматурга, продолжившего традиции русских писателей. Еще Гоголь и Грибоедов мечтали поставить комедию в один ряд с драмой и трагедией, осуждали пренебрежительное отношение к ней как к «низкому» жанру. Следуя их традициям, Чехов поднял жанр комедии на недосягаемую высоту.