Сочинение Двойники Раскольникова

“Преступление и наказание” - социальный, психологический и философский роман, явившийся значительным явлением в русской литературе не только в XIX веке, но и остающийся таковым и по сей день. В нем затронуты общечеловеческие вопросы и проблемы, которые не утрачивают своего значения с течением времени. Достоевский был великим мастером психологизма, но в то же время он был и философом, оценивая события жизни с точки зрения общечеловеческих критериев и ценностей.

Главным героем романа является Родион Раскольников, бывший студент, вынужденный оставить учебу из-за нехватки денег. Он создал свою собственную теорию, которая утверждала право одних убивать других. Все люди, по его мнению, делились на два разряда: обыкновенных и необыкновенных, которые имели право распоряжаться судьбами первых. Чтобы проверить свою теорию, Раскольников идет на преступление: убивает старуху-процентщицу и ее сестру Лизавету. В течение всего романа идет как бы проверка этой теории и постепенное ее отрицание. Для этого писатель использует такой прием, как система двойничества. Через двойников Раскольникова - Лужина и Свидригайлова - писатель утверждает право человека на жизнь и свободу.

Лужин — самый ненавистный Достоевскому персонаж. Живя в провинции, он начинает копить деньги, надеясь перебраться в Петербург и занять свое место в высшем обществе. Он полуобразован, даже не очень грамотен, но при этом кляузник. Он переезжает в Петербург, чтобы заняться адвокатурой, которая обещала жирные куски. Петр Петрович предстает как угрюмая и высокомерная личность. Ему сорок пять лет. Он чопорный, осанистый, с осторожной и брюзгливой физиономией человек. Лужин - человек деловой, расчетливый, практичный, тщеславный, служит сразу в двух местах, чувствует себя обеспеченным. Равенство он понимал по-своему, он хотел стать равным с более сильными. Людей, которых он опередил на жизненном пути, он презирал, хотел над ними властвовать, хотел показать им тяжесть своих ударов. Его тешило чувство хищнической самоудовлетворенности, торжество победителя, столкнувшего другого вниз, на дно, чтобы занять его место. Лужин “положил взять девушку честную, но без приданого”, поэтому “жена должна считать своего мужа благодетелем”. Ум у Лужина практически рационалистический, копеечно-расчетливый. Но Лужин стоит в начале процесса, он подловат и небрезглив морально, сеет сплетни. Он не понимает ни бескорыстной честности, ни благородства. Разоблаченный и выгнанный Дуней, он полагает, что может все еще поправить деньгами. Ошибку свою он видит в том, что не давал денег Дуне и ее матери. Ум Лужина весь ушел в собственность, в сколачивание капиталов, в делание карьеры. Выскочка, он по-своему ломал старую патриархальную жизнь, причислял себя к новым людям. Лужин лишен совести. Он убежден, что все таковы, как он. Лужин тянулся к молодому поколению, потому что предполагал в нем силу, он страховался, менял кожу и становился либеральным. Из движения 60-х годов он извлек урок: обогащайтесь. Лужин не имеет ничего общего с исканиями новой правды и новой справедливости.

Лужин - ключ к пониманию сущности действительности, складывавшейся после поражения революционно-демократического движения шестидесятых годов на почве начавшихся буржуазных реформ.

Другим двойником Раскольникова является Аркадий Иванович Свидригайлов. Восприятие этого человека неоднозначно. С одной стороны, это подлый, мерзкий, грязный человек, погубивший Марфу Петровну и пытавшийся загубить жизнь Дуни. Таким он представляется Раскольникову. Но ведь он помогает детям Катерины Ивановны и Сонечке. Это человек, который в жизни все повидал, узнал, испробовал, которому все надоело. Он нравственный нигилист, безыдейный и бессмысленный злодей. Основная цель его жизни - заполучить Дуню.

Свидригайлов пренебрегал всем и каждым. Он считал, что все дозволено, что все поступки весят одинаково, что человеческие действия не подлежат нравственной классификации. Он циничен до крайности и насквозь проникнут теорией безнадежности. При этом он признает бессмысленность своего существования в этом мире, он бессилен перед собственными страстями. У него нет выхода, он хотел жить и боялся смерти, но все-таки преодолел страх смерти и убил себя. Злодей и развратник, он на протяжении всего романа больше других совершает массу добрых дел. Собираясь в трагический “вояж”, он обеспечил будущее своим детям.

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