Сочинение Двойники и антагонисты Раскольникова (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»)

В романе «Преступление и наказание» Достоевский показывает нам зарождение, созревание, реализацию и последствия социально-философской теории Родиона Раскольникова. Самыми значимыми в этом ряду являются, конечно, результаты - философские, социальные и нравственные - преступной идеи главного героя. Они доказывают, что теория Раскольникова – трагическое заблуждение, порождение зла, которое уничтожает, в первую очередь, самого «носителя» идеи.

Для того чтобы глубже показать характер Раскольникова, объяснить причины появления теории и ее влияние на героя, писатель вводит в роман систему двойников -антиподов Родиона. Это, прежде всего, Свидригайлов и Лужин.

У этих персонажей много общего с Раскольниковым. В частности, всех их объединяет исповедуемый ими принцип вседозволенности и эгоизма, ведь мы понимаем, что глубинная подоплека преступления Родиона – сугубо эгоистичная: герой хотел «испытать себя» ценой жизней других людей.

Но, в то же время, что сходство Раскольникова и его «двойников» - чисто внешнее. Так, Родиону не свойственны лужинские расчетливость и эгоизм. Если Раскольников признает существование нравственных законов, хотя и преступает их, то Лужин не имеет ни малейшего представления о нравственности. Все его переживания носят глубоко эгоистический характер. Раскольникову чужда любая расчетливость, его первое душевное движение - помочь тем, кто нуждается в помощи, даже если он делает это в ущерб себе и вопреки «здравому смыслу». Более того, Раскольников абсолютно непрактичен - он даже не может уладить денежные дела со своей квартирной хозяйкой. Петр Петрович же ни на минуту не отступает от «здравого смысла» не только в своих рассуждениях, но и в повседневной жизни.

Кроме того, в своей «вседозволенности» Раскольников идет до конца, совершая преступление, сопряженное для него с огромным риском и не сулящее ему никакой конкретной выгоды. Да и решиться на этот поступок Раскольникову было чрезвычайно тяжело. Лужин же, не задумываясь, совершает подлость - клевещет на беззащитную Соню Мармеладову, которая ничего плохого ему не сделала, - только для того, чтобы «поправить дело» со своей женитьбой.

Свидригайлов - второй духовный «двойник» Раскольникова. Внешне герои, по замечанию этого персонажа, «одного поля ягоды», но между ними существуют глубокие внутренние различия.

Свидригайлов - порочный, развратный человек. Он не скрывает, что большинство его поступков - результат патологического сладострастия. Кроме того, этот человек глумится над нравственностью. Свидригайлов одинаково равнодушен к добру и злу, потому что он уже давно преступил ту черту, за которой находится человеческая нравственность и мораль. Герой сознательно отделил себя от всего человечества, обрек на опустошительное одиночество, безумие, смерть.

Свидригайлов выполняет в романе очень важную функцию – он, примером собственной жизни, показывает Раскольникову результаты его теории. Совершив убийство, Родион ступил на путь деградации, умерщвления души, превращения в ходячего мертвеца.

Соня Мармеладова – еще один двойник-нравственный антипод Раскольникова. Этих героев объединяет то, что оба они изгои, оба очень одиноки. Раскольников чувствует это, говоря Соне: «Мы вместе прокляты, вместе и «пойдем». Его тянет к этой несчастной девушке, ведь она — единственный человек, который может его понять. Поэтому Раскольников признается в убийстве именно Соне, и именно она идет за ним «в каторгу».

Больше того, и Родион, и Соня - «однотипные» преступники: они надругались над собственной душой, совершили преступление, прежде всего, против самих себя. Соня сделала это, считая, что тем самым поможет своим близким. Раскольником же убийством тоже стремился помочь своей семье и окружающим. Однако оба они страшно заблуждались. Писатель показывает, что нельзя жертвовать своей душой якобы во имя любви – это роковое заблуждение, ведущее к разрушению и гибели.

Но Соня Мармеладова – не только двойник, но и антипод Раскольникова. Достоевский подчеркивает, что в его теории «ничего она. . . не понимала», но чувствовала ее несправедливость. Героиня не верит в «право убивать», возражает Родиону: «Убивать-то право имеете?»

Несмотря ни на что, Соня сохранила веру в Бога и избрала иной путь, чем Раскольников, - смирение перед Господом. Сделав это, по мнению автора, она спасает не только себя, но и Родиона. Именно любовь к Соне открыла перед Раскольниковым возможность примирения с людьми, с жизнью, открыла возможность воскрешения.

Таким образом, главный герой романа Достоевского «Преступление и наказание» окружен системой двойников-антиподов. Таковыми в произведении являются Лужин, Свидригайлов, Соня Мармеладова. Эти персонажи, прежде всего, призваны показать страшное заблуждение Раскольникова, разрушительные последствия его теории, всю глубину преступления героя. Но, кроме этого, сравнением с Лужиным и Свидригайловым, сопоставлением с Соней, автор подчеркивает «светлую природу» своего героя, его чистую душу, ставшую жертвой «темных мыслей» и разрушительных заблуждений. .