Сочинение Дядя и племянник Адуевы в романе "Обыкновенная история"

В романе И. А. Гончарова «Обыкновенная история» показана типичная русская действительность сороковых годов девятнадцатого века, типичные обстоятельства их жизни. В «Обыкновенной истории» Гончаров проявил себя как мастер портретных зарисовок. «Главная сила таланта Гончарова…в изящности и тонкости кисти верности рисунка; он неожиданно впадает а поэзию даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств…» - писал В. Г. Белинский, который восхищался живописью повествования романа. В центре повествования два противоположных типа людей. Это образы Адуева – племянника и Адуева – дядюшки. А образе Адуева – племянника

Гончаров стремился воплотить «всю праздную, мечтательную, аффектационную сторону старых нравов». Александр Адуев «был трижды романтиком – по натуре, по воспитанию и обстоятельствам жизни». Петербургская жизнь беспощадно разбивает романтические иллюзии Александра Адуева. Вместе с тем Гончаров показывает, что романтическое настроение Адуева скрывали под собой эгоизм и самолюбие. Александр думал, что любовь должна быть пламенной, страстной, возвышенной. Он верит в вечную любовь. Он говорил, что женщина должна вызывать восхищение, весь отдается страсти и любви, забывает о работе. Браки для Александра заключаются на небесах и только по любви, а в супружеской любви должна оставаться поэзия. Насчёт дружбы, для Александра важна искренность, возможность открыть другу свою душу. Разлуку с другом Александр переживал как личную трагедию. В конце романа Адуев превращается из романтика в трезвого, практичного чиновника и дельца.

И. А. Гончаров точно отметил жизнь таких людей, как Адуев – дядюшка. Петр Иванович Адуев честен и тверд. Любит заниматься делом и убежденно говорит о себе и о людях своего типа: «Мы принадлежим обществу…которое нуждается в нас». Самому Гончарову многое и не нравилось в людях такого типа. По замечанию Белинского, дядюшка – «эгоист, холоден по натуре, не способен к великодушным движениям». Лизавета Александровна Адуева, жена Петра Ивановича, пытается понять жизненную цель мужа: «Что было главной целью его трудов ? Трудился ли он для общей человечной цели… или только для личных причин, чтобы приобрести между людей чиновное и денежное значение…О высоких целях он говорить не любил, называя это бредом, говорил сухо и просто, что надо дело делать». Несмотря на честность и порядочность Петра Ивановича, «бедная жена его была жертвой его мудрости. Он заел ее век, задушил ее в холодной и тесной атмосфере» - сказал Белинский. Жизнь Лизаветы Александровны оказалась лишенной поэзии, страсти, каких бы то ни было увлечений. Дядя говорит, что горячность вредит отношениям между мужчиной и женщиной. В отличии от Александра, он не верит в вечную любовь. Так же он считает, что любовь не должна мешать работе и карьере. Для него любовь – привычка. С Лизаветой Александровной Петр Иванович заключил с расчетом. Он говорил Александру, что дружбу нужно вести только с равными, с теми, кто может быть полезен, и с теми кто выше по положению. Для него друзья те, с кем чаще видишься. И он советует племяннику никогда не сближаться ни с кем, чтобы не жалеть о разлуке.

В беседах Лизаветы Александровны с племянником раскрывается и другая идея романа. Автор раскрывает всю натуру Александра, но в то же время Гончарову жаль своего героя, потому что вместе с суровыми уроками дядюшки у Александра исчезают простосердечие и искренность, юношеская страсть, способность увлекаться прекрасным.

Писатель показал в романе ломку старых отношений и понятий, появление новых характеров, «трезвое сознание необходимости дела, труда, знаний». Обыкновенная история и заключается в том, что процесс перерождения романтического юноши в предпринимателя, думающего только о выгодной женитьбе, о карьере, о доходах, потерял искренность и благодарность человеческих чувств. Писатель в «Обыкновенной истории» внушает веру в настоящие положительные свойства человека, в их реальность. Белинский писал об авторе «Обыкновенной истории»: «Он поэт, художник – и больше ничего…Все нынешние писатели имеют еще нечто, кроме таланта, и это-то нечто важнее самого таланта и составляет его силу; у Гончарова нет ничего, кроме таланта: он больше, чем кто-нибудь теперь, поэт- художник».

Роман заставляет читателя критически размышлять над многими вопросами, поставленными русской жизнью того времени. В. Г. Белинский назвал роман «Обыкновенная история» «одним из замечательных произведений русской литературы» . .