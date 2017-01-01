Андерсен Г.-Х. Дюймовочка читать краткое содержание, пересказ

Дюймовочка

Бездетная женщина по совету колдуньи вырастила из зернышка тюльпана девочку в дюйм ростом — Дюймовочку. Колыбелькой для нее стала ореховая скорлупка, лодкой — лепесток тюльпана в блюде с водой и цветами, где девочка плавала и пела. Однажды ночью ее украла жаба, чтобы сделать невестой для своего безобразного сына. Плач Дюймовочки, сидящей на листе кувшинки, пока жабы украшали свое жилище, разжалобил рыбок — они перегрызли стебель и девочка поплыла по течению, запрягнув в свою лодку мотылька. Красавицу унес к себе майский жук, но его сородичам не понравилась щуплая девочка, и он оставил ее в ромашке. Дюймовочка разрыдалась от того, что считала себя некрасивой, хотя на самом деле была очень хорошенькая.



Зимой девочка ушла из леса и добрела до норки полевой мыши. Та обогрела и накормила бедняжку, оставила ее у себя и посоветовала выйти замуж за богатого крота. Будучи в гостях у этого завидного жениха, Дюймовочка увидела ласточку — ее все считали умершей, но девочка, укрывая птичку покрывалом из травы, услышала, как бьется птичкино сердце. Всю зиму Дюймовочка ухаживала за ласточкой, поранившейся о терновый куст и отставшей от сородичей, а весной та улетела, предложив девочке полететь с ней (отказалась — жалко было бросать мышь).



Тем временем к Дюймовочке уже посватался крот, и все готовились к свадьбе. Осенью приданое было готова, а на слова девушки о том, что она не хочет выходить замуж за крота, мышь пригрозила своими зубами. В день свадьбы невеста вышла попрощаться с солнцем и цветами, и встретила ласточку. Птица опять предложила улететь — и в этот раз Дюймовочка не отказалась. В теплом краю ласточка посадила подругу в цветок, где сидел король эльфов. Он сделал предложение красавице; на свадьбу ей подарили пару прекрасных крыльев. .