Сочинение Е. А. Евтушенко - лирический поэт

Евгений Александрович Евтушенко — один из самых популярных и хорошо известных современных поэтов — родился в 1933 году в г. Зима Иркутской области в семье служащего. После окончания десятилетки учился в Литературном институте им. А. М. Горького. Печататься начал в 1949 году.

Первая книга Евтушенко “Разведчики грядущего” появилась, когда поэту исполнилось 19 лет. С этого времени систематически выходят в свет его стихотворные сборники, в которых он стремится выразить чувство связи современности с историей, чувство связи между отдельным человеком и обществом, между историческими событиями, происходящими в разных странах мира. В творчестве Е. Евтушенко нашла свое отражение поэтическая география его поездок по стране и за рубеж.

Имя Евтушенко давно и прочно вошло в современную поэзию. Более того, оно широко распространилось в самой нашей жизни среди людей разных поколений, разных профессий, разных взглядов на жизнь и разных литературных вкусов. Обширная популярность Евтушенко заключается не только в выдающемся поэтическом даровании, но и в том врожденном чувстве гражданственности, которое неразрывно с чувством времени. Он как поэт общителен, неравнодушен к человеческим судьбам, характерам, умеет находить ключ к душам замкнутых людей.

Евгений Евтушенко в основе своей поэт лирический, поэт, пишущий от собственного лица.

Начинал он в тот период, когда для многих поэтов существовал как бы один “лирический герой”, однообразно и постоянно ясный. В 1954 году поэт выступил со стихотворением “Пролог”.

Это стихотворение знаменовало собой новый поворот к более пристальному взгляду на человеческий характер.

Е. Евтушенко — поэт времени, чутко улавливающий все его главные влияния. И вместе с тем он поэт каждодневности, поэт немедленного отклика. В его поэзии соседствуют и советский актер Евгений Урбанский, и французская певица Эдит Пиаф, и Стенька Разин, и Тиль Уленшпигель.

Его творчество как поэта, понимающего свое предназначение, неотделимо от чувства любви к Родине:



Если будет Россия,

Значит, буду и я.



И как бы в подтверждение этих строк появилась другая книга “Катер связи”, которая отразила это познание Родины. Евтушенко не довольствуется впечатляющим сюжетом, он насыщает этот сюжет подробностями, которые можно почерпнуть лишь в самой жизни.

Он создал галерею лирических портретов, подтвердив свою известную строку: “Людей неинтересных в мире нет”. Любовью к людям поэт выражает любовь к Родине. Не может не радовать интерес поэта к истории. Его поэма “Казанский университет” связана с прошлым нашего отечества:



Казань, Казань, татарская столица,

предположить ты далее не могла, как накрепко

Россия настоится под крышкою бурлящего котча.



И в пахнущий казарменными щами,

Европою приправленный настой войдут

Державин, Лобачевский, Щапов,

войдут и Каракозов и Толстой.



Большое место в творчестве Евгения Евтушенко занимает любовная лирика. Все его стихи о любви наполнены тревожным биением сердца:



Молю тебя — в тишайшей тишине,

или под дождь, шумящий в вышине,

или под снег, мерцающий в окне

, уже во сне и все же не во сне —

весенней ночью думай обо мне и

летней ночью думай обо мне,

осенней ночью думай обо мне и

зимней ночью думай обо мне.



В его стихах путь к любимой — это поиск смысла жизни, единственного и неповторимого счастья, путь к себе. Евтушенко умеет разговаривать стихами, писать для людей, обладающих хорошим слухом. В своих стихах он вступает в духовный контакт с читателем. Его стихи открываются непосредственным обращением к другу, к любимой. К любовной лирике относятся такие стихотворения, как “Любимая, спи!. . ”, “Нет, мне ни в чем не надо половины!”.

Поэт всегда хочет быть в своих стихах объективным. Он разъясняет свою точку зрения дотошно, подробно, что ничуть не умаляет ни качества произведения, ни его поэтического великолепия.

Он может исследовать судьбу одинокой женщины:



Она сказала: — Он уже уснул,—

Задернув полог над кроваткой сына,

И верхний свет неловко погасила,

И, съежившись, халат упал на стул.

Мы с ней не говорили о любви. . .



В стихах Евтушенко — творческая активность современника. Поэт откликается на каждое событие логической жизни мира, он пишет о международных форумах молодежи и борьбе за мир, о новостройках Сибири и подъеме целины в Казахстане, о войне во Вьетнаме и кубинской революции, о мировом спорте, научно-техническом прогрессе и т. п.



Россия сокращает свою армию.

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