Сочинение Эгоизм (по тексту К. Акулинина)

Допустимо ли ставить свои интересы выше интересов других людей? Эту проблему ставит в своем рассказе К. Акулинин. Автор описывает случай в поликлинике: главный герой Никитин долго стоял в очереди на прием к врачу и, когда ему это надоело, решил дать взятку, чтобы пройти без очереди. Однако сочувствие к другим людям, которые тоже ждали своей очереди, не позволило ему воспользоваться нечестно полученной привилегией.

Автор выражает свое отношение к проблеме не напрямую, а через художественное повествование: человек не должен ставить свои интересы выше интересов других. С мнением автора нельзя не согласиться.

В качестве литературного примера можно привести роман Достоевского «Преступление и наказание». По теории Раскольникова, интересы некоторых людей («право имеющих») выше интересов всех остальных. Раскольников решает проверить – сможет ли он ради своих целей переступить чрез человеческую жизнь. Однако он не смог вынести тяжести содеянного, не смог и воспользоваться украденным деньгами старухи-процентщицы.

Герой поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» - крестьянин Ермил Гирин – воспользовался своим положением старосты, чтобы освободить от рекрутской повинности своего брата, и записал вместо него в рекруты другого жителя деревни. После этого Ермил очень раскаивался, хотел отказаться от должности и даже пытался покончить жизнь самоубийством – настолько неприемлемо для него было пренебречь интересами другого человека.

Несмотря на то, что люди иногда поступают безнравственно, ради своих целей переступая через других людей, им свойственно испытывать муки совести и раскаиваться в своих поступках. .