Сочинение Эхо тридцатых годов в творчестве и судьбе русских писателей

Противоречие между постановлением

ЦК и мясозаготовительным планом

столь очевидно, что районная

парторганизация чувствует себя

вовсе не уверенно. . .

(Из письма

М. А. Шолохова И. В. Сталину)



Я не случайно вынес эпиграфом строки из письма Шолохова Сталину, написанного и отправленного в 1932 году. В письме Шолохов подвергал сомнению действие на местах Постановления ЦК “О принудительном обобщении скота”. В самом звучании постановления слышится какая-то трагическая нелепость. Это письмо подтверждает, что писатели России не были молчаливыми свидетелями происходящих в стране драматических событий. Они имели гражданскую смелость говорить правду самому вождю народов. Надо сказать, что эта традиция продолжает существовать. После Шолохова примером гражданской смелости можно считать творчество А. И. Солженицына. Его имя, долгое время бывшее под запретом, наконец-то по праву заняло свое место в русской литературе.

После издания в 1989 году “Архипелага ГУЛАГ” широкие слои нашего общества узнали правду о сталинских лагерях 30-х годов. Сам писатель прошел этот страшный путь. При Хрущеве он был реабилитирован, но “оттепель” продолжалась недолго, и он вынужден был уехать за границу.

Писатель А. Рыбаков в своем романе “Дети Арбата” также охватывает период трагедии 30-х годов. Через своего героя, Сашу Панкратова, Рыбаков раскрыл суть происходящего тогда хаоса в политической жизни страны. Писатель создает образ очень честного человека, никогда не идущего против совести. Его герой поступает так, как поступали немногие реальные молодые люди тех лет. Саша отказывается подписать показания о существовании в институте заговора, хотя сам находится в тюрьме и эта подпись облегчила бы ему жизнь. Саша бескорыстно помогает людям в ссылке. Он отказывается сменить фамилию, отречься от прошлого.

Но кроме Саши на страницах романа есть и такие герои, как Вика Марасевич — осведомительница, и другие, которые любыми путями хотят не только выжить за счет чужого горя, но и сделать карьеру.

Я с большим уважением отношусь к автору романа. Я слышал недавно его выступление на вечере, посвященном памяти Юрия Трифонова. Пожилой писатель призывал молодежь не бояться правды, бороться со злом.

Анна Ахматова разделила всю тяжесть того времени с простыми советскими людьми. Она гордо писала о 30-х годах: “Я была тогда со своим народом/Там, где мой народ, к несчастью, был”. В ее знаменитом “Реквиеме” весь мир раз- делился для лирической героини надвое: “Для кого-то веет ветер свежий,/Для кого-то нежится закат”, но для героини, как и для многих других, уже не существует радости жизни. Ее судьба — тюремные очереди. Конечно, эта героиня — сама Ахматова. Это Анна Андреевна часами выстаивала в тюремных очередях с передачами. Но у поэтессы хватило силы духа не свести свой “Реквием” к личной трагедии. Поэму завершают строки, создающие потрясающий образ памятника всем страдальцам тех лет:



А здесь, где стояла я триста часов

И где для меня не открыли засов.

Затем, что и в смерти блаженной боюсь

Забыть громыхание черных Марусь,

Забыть, как постылая хлопала дверь

И выла старуха, как раненый зверь.



Эта царственная женщина подвергалась стольким унижениям от властей и все же нашла в себе силы подняться над личной бедой.

Варлам Шаламов семнадцать лет провел в сталинских лагерях, но не пал духом. Он написал свои замечательные “Колымские рассказы”. Книга включила в себя шесть сборников очерков. Это — рассказы очевидца ужасов сталинских лагерей. Начальники не считали арестантов за людей, заставляли их работать в любую погоду, часто били и всячески унижали. Примечательно, что арестанты, да и некоторые начальники, с уважением относились к “романистам”, то есть к людям, много читавшим, хорошо рассказывающим содержание книг и самим кое-что пишущим. Мне кажется, что люди подспудно всегда чувствуют несправедливость, хотя и не могут в силу многих причин ей воспрепятствовать. Человек, который эту несправедливость запечатлит в книге и передаст потомкам, невольно вызывает у них уважение.

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