Сочинение «Экологическая тема в современной литературе»

Грустно. И ни черта не понять, что там мозгует режим: Северным рекам шеи свернуть или отнять Гольфстрим!



Фазиль Искандер.







Как- то в кинотеатре повторного фильма я случайно посмотрел старый фильм "Хозяин тайги". Хотя он был снят еще до моего рождения, но очень мне понравился. Молодой Золотухин играл участкового милиционера где-то в Сибири, единственного "в одну



сторону на пятьдесят верст, а в другую - на пятьсот". Он борется с браконьерами и побеждает. Было это два года назад. Тогда-то я впервые серьезно задумался о том, почему люди так варварски обращаются с природой. Удивительно, что до того все разговоры на эту тему я словно пропускал мимо ушей. Вспомнилось, конечно, и другие ленты. Узнал я и историю фильма "У озера", снятого больше двадцати лет назад. Оказывается, с него



началась борьба за чистоту Байкала, которая по сей день не кончено.



Так постепенно из разрозненных фактов стало складываться представление об экологической проблеме, о том, как литература ( о кино больше не говорю ) подняла эту тему. Потом в школе пришлось готовить доклад на тему "Человек и природа в произве-



дениях советских писателей". Вот что я выяснил. Еще в конце прошлого века Достоевский, Чехов, Мимин-Сибиряк и другие стали писать о варварском отношении к природе, особенно к лесу. Но в советское время эту тему надолго забыли. Тогда был в моде лозунг о том, что нечего ждать милости от природы, а ее богатства надо взять самим. Потом в голове Сталина возник план "преобразования" природы, и в эту кампанию активно включились некоторые писатели.



Против "преобразования" поднял свой голос известный русский писатель Леонид Леонов. Его роман "Руский лес" открыл в середине 50-х годов "художественную" экологию. В 50-60 годы много сделали для родной природы К. Паустовский, В. Белов, В. Липатов и другие.



В этом сочинении мне хотелось бы сказать только о немногих произведениях и писателях.



Много сделал для защиты природы Виктор Астафьев, удостоенный не так давно звания Героя Социалистического Труда. Он, например, ( я читал об этом в газете ) раскрыл тайну "объекта N 27", который на самом деле должен был стать могильником для радиоактивных отходов из стран Европы ( тысячи верст везли бы их!) под Енисеем. Кто знает, может быть, этим этим предотвращен сибирский Чернобыль? В семидесятые годы им написаны



"Последний поклон" и "Царь-рыба". Повествование в рассказах "Царь-рыба" показывает нам малых браконьеров, нарушающих запреты на охоту и рыбную ловлю, и больших, готовых ради плана разорить всю тайгу. Между тем Астафьев убежден: "Тайга на земле и звезды на небе были тысячи лет до нас. Звезды потухали иль разбивались на осколки, взамен их расцветали на небе другие. И деревья в тайге умирали и рождались, одно дерево сжигало молнией, подмывало рекой, другое сорило семена в воду, по ветру. . . Нам только кажется,- подчеркивает свою мысль писатель,- что мы преобразовали. . . тайгу. . . Нет, мы лишь ранили ее, повредили, истоптали, исцарапали, ожгли огнем. Но страху, смятенности своей не смогли ей передать, не привили и враждебности, как ни старались.



Мне кажется, что с этими мыслями согласится и Валентин



Распутин, тоже очень много сделавший для защиты русской природы. Он был в числе тех, кто поднял свой голос против поворота северных рек. В повести "Прощание с Матерой" он рисует нам страдания людей, вынужденных покидать свою и своих предков родину. Кто-то из власть имущих, этих наследников сталинских "преобразователей", принял решение построить на реке ГЭС.



Десятки деревень обречены быть затопленными. Кажется, вместе с людьми плачет и природа. Величествен образ старого дерева: его пытались срубить- отскакивают топоры, спилить - не берут пилы, поджечь- не горит.

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