Сочинение Экология

Один из древнегреческих афоризмов гласит, что «лик Земли священен». И я не могу не согласиться с этим. В XX веке сделаны значительные шаги на пути технизации культуры. Современная техника, как никогда ранее, многократно умножила силы и возможности человека. Она же поставила перед ним множество новых проблем, одна из которых проблема экологии.

Нас так много стало на земле, и столько на ней построено городов, заводов и фабрик, столько земли распахано, что человек вольно и невольно стал теснить природу, все больше и больше нарушая ее законы. Сейчас уже люди стали сильнее природы: перед их ружьями, бульдозерами и экскаваторами она устоять не может. Ежегодно люди вырубают огромные лесные массивы, загрязняют водоёмы, уничтожают редкие виды животных и растений. Порой складывается впечатление, что люди ведут тотальную войну с природой. На самом деле это война с самим собой. Увлечённые удовлетворением своих потребностей, мы начинаем забывать о том, что человек не царь природы, а составная ее часть, что Земля – наш общий дом и о нём нужно заботиться, как о своей крепости.

На сегодняшний день тысячи растений и животных, занесённых в Красную книгу, находятся на грани исчезновения. И только от нас зависит их дальнейшая судьба. Возможно, кто-то спросит: «Ну и что произойдёт, если эти виды исчезнут? Ведь исчезли сотни других, а мы этого почти не заметили. Что страшного случится от потери нескольких тысяч видов, известных лишь специалистам?» На этот вопрос убедительно отвечает экология: исчезновение даже незаметных для человека видов нарушает тонкий природный баланс, складывающийся миллионы лет. От одного исчезнувшего вида тянется скрытая цепочка последствий, подчас опасных не только для природы, но и для человечества. В чём-то развитие событий может напоминать ситуацию, описанную в английском фольклоре:



Не было гвоздя-

Подкова

Пропала.



Не было подковы-

Лошадь

Захромала.



Лошадь захромала-

Командир

Убит.



Конница разбита-

Армия

Бежит.



Враг вступает в город,

Пленных не щадя,

Оттого, что в кузнице

Не было гвоздя!



К счастью, уже не только учёные-экологи, но и большинство далёких от науки людей поняли, что биологическое разнообразие планеты нуждается в охране и что вред, наносимые ему, может обернуться непоправимой бедой для человечества.

Конституция РФ в статье 42 закрепила экологические права граждан. В ней сказано, что «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду». Однако, юристы любят повторять, что любое право – это обязанность. Обязанность каждого человека – охранять природу, бережно использовать природные богатства. Для сохранения богатства природы практически во всех странах мира созданы заповедники, национальные парки. Это участки нетронутой растительности со всеми обитателями, находящимися под охраной закона. Также в 1992 году в Рио-де-Жанейро была подписана Международная конвенция о биологическом разнообразии. В ней выражена решимость общими усилиями сохранять и поддерживать богатство всего живого. Кроме того, в 1961 году группа биологов-энтузиастов разных национальностей создала благотворительный Всемирный Фонд дикой природы (World Wildlife Foundation). К концу XX века он стал одной из самых влиятельных и авторитетных неправительственных организаций, занимающихся охраной природы. В 1993 году представительство фонда открылось и в России, и в него может вступить любой желающий. Главная задача фонда – собирать пожертвования частных лиц и организаций и финансировать научные исследования, образовательные программы и иную деятельность, направленную на то, чтобы сохранить биологическое разнообразие на Земле, рационально использовать природные ресурсы, прекратить загрязнение окружающей среды.

Человек – часть природы. Если гибнет какое-то звено этой цепи, то угроза нависает над всеми. Когда мы поймем это?! Пора остановиться, прекратить самоистребление. Нам нужно понять, что абсолютно от каждого человека зависит судьба нашего общего дома под названием планета Земля. Мир в душе каждого из нас наступит только тогда, когда мы научимся существовать в гармонии с природой. Я искренне верю в это. .