Сочинение «Экология и мы, человек и природа»

Эти два понятия, которые на первый взгляд кажутся такими далекими друг от друга, на самом деле тесно соприкасаются. Не побоюсь сказать, что нравственный кризис, в котором сейчас находится человечество, является прямым следствием технического прогресса, что я и собираюсь здесь доказать. Человечество зашло слишком далеко в своем развитии. Еще в древности появление оружия, обусловленное необходимостью вести войну за новые земли ввиду полного разбазаривания имевшихся, дало одним людям право властвовать над другими, и результатом войн стал рабовладельческий строй, противоречащий изначальной нравственной позиции, отражающейся в различных религиозных источниках.



Продолжая рассматривать этот конкретный случай с оружием (другие ему аналогичны), следует отметить, что его возникновение оказало негативное воздействие в двух направлениях - нравственном и экологическом. Производство, например, мечей или шлемов требовало знания сплавов, которое тоже переросло в алхимию и завершилось химическими комбинатами и заводами-гигантами Урала, смог от которых плывет «ароматной» пеленой над Россией. Изобретатели оружия, естественно, не могли предвидеть столь кошмарных последствий, но ближайшие события, вызванные войнами, можно было предугадать. Завоевание новых земель для занятия на них сельским хозяйством, вследствие нерационального землепользования, привело к запустыниванию значительных территорий.



Нарушение природного равновесия также влечет за собой изменение нравственных устоев: вредные выбросы в атмосферу негативно влияют на здоровье людей, что способствует развитию различных нервных расстройств на этой почве (в том числе ипохондрии), а вслед за ними и эгоизма среди населения, терпящего бедствие региона. Рождение мутантов рождает страх, страх дает толчок жестокости,



Запустынивание земель ведет к бегству людей из таких областей. Эти беженцы дают повод коренному населению районов иммиграции еще раз проявить агрессивность по отношению к чужакам. Девиз «Нам самим плохо, а тут еще и эти лезут!» становится очень распространенным. . .



Но не только экологическая проблема, вызванная техническим прогрессом, влияет на сознание, но и сам он прямым образом оказывает такое действие. И главный враг общества - средства массовой информации, книги, журналы и т. д. (Я имею в виду не все книги, журналы и т. д. Конкретно я скажу об этом ниже. )



С возникновением телевидения стало возможным воздействие на умы большой аудитории, а так как ради денег показывают не только «разумное, доброе вечное», то и нравственный уровень соответственно понижается.



Книги, пропагандирующие жестокость, разврат и насилие; газеты, нагоняющие страх и сеющие панику, ответной реакцией на которые является та же жестокость; псевдомузыка, создающая извращенный стереотип и помогающая забыть истинный смысл слова «музыка» - все это способствует деградации человечества в нравственном аспекте и ведет к катастрофе.



Попытки заменить во всем человека машинами могут привести к тому, что, забыв слово «труд», человек опять вернется к обезьяне, погрязнув в одних удовольствиях, чревоугодии и разврате. Таким образом, технический прогресс и прямо и косвенно отражается на духовном мире человека, на его «Я». Царство машин так же урезает личность, как коммунизм.



Вред технического прогресса хорошо понимали служители церкви средневековья. Только не знали они, что остановить его нельзя обыкновенными методами, поэтому горели по всей Европе костры святой инквизиции и стонали в глубоких подвалах алхимики, когда палачи вгоняли им под ногти раскаленные иглы. . .



Постоянное совершенствование может достигнуть абсурда. Поучительна древняя легенда (не помню, где ее слышал, но запомнил, и сейчас она как нельзя более подходит к теме моих рассуждений) о том, как от неизвестной болезни умерла невеста принца и он приказал выстроить мраморный мавзолей, где и похоронить ее. Когда усыпальница была готова, принц был потрясен ее великолепием, но чего-то ему все же не хватало, и он приказал сделать надстройки, добавить скульптур, построить минареты вокруг и ко входу подвести широкую белую лестницу. Наконец работы были закончены, и слуги принца поставили урну с прахом его невесты внутрь, напротив входа. Принц пришел посмотреть на усыпальницу, но не был удовлетворен. Одна деталь казалась ему лишней - сама урна, ради которой и строили дворец. Тогда принц приказал убрать ее. . .



Технический прогресс должен служить интересам человека, но может наступить такой момент, когда человек окажется лишней деталью, урной с прахом, и его уберут. . .



Прогресс отражен в книге Фридриха Энгельса «Диалектика природы». Но я вынужден не согласиться с автором этого произведения. Энгельс говорит о техническом прогрессе как о великой силе, которая ведет общество к лучшей жизни. Также речь идет о труде, превратившем обезьяну в человека. Моя же позиция такова: если по второму вопросу ученый и прав, то технический прогресс может сыграть обратную труду роль, то есть (заставить) загнать человека (влезть) обратно на банановую пальму, заставив его потерять свойственную только этому живому организму, из всех существующих на Земле, духовную сферу жизни. . .