Сочинение Экология (природа и человек)

В наши дни очень серьезно стоит вопрос о защите окружающей среды. Бездумная деятельность человека на протяжении веков разрушила среду обитания, но двадцатый век явился временем экологических катастроф. И писатели не могут остаться в стороне от решения этой насущной проблемы. Мне хочется остановиться на двух ярких именах: Валентине Распутине и Чингизе Айтматове. Они очень талантливые, вдумчивые, самобытные личности. На протяжении уже многих лет в своих художественных и публицистических произведениях эти писатели “бьют набат” — пытаются обратить внимание общества и власти предержащей на экологическую обстановку в стране. Если о грозящей человечеству беде стали писать в . прессе лишь в последние десять-пятнадцать лет, то Ч. Айтматов еще в 70-е годы в своей повести “После сказки” (“Белый пароход”) заговорил об этой проблеме. Он показал губительность, безысходность пути, если человек губит природу. Она мстит вырождением, бездуховностью. Эту же тему продолжает писатель и в последующих своих произведениях: “И дольше века длится день” (“Буранный полустанок”), “Плаха”, “Тавро Кассандры”.

Особенно сильное впечатление производит роман “Плаха”. На примере волчьей семьи автор показал гибель дикой природы от хозяйственной деятельности человека. И как страшно становится, когда видишь, что при сравнении с человеком хищники выглядят более гуманными и “человечными”, чем “венец творения”. Так ради какого блага в будущем человек приносит на плаху своих детей?

Этот вопрос возникает и при чтении произведений Валентина Распутина “Прощание с Матерой” и “Пожар”. Это притчи, которые призваны остановить хищническое разграбление богатств России. Писатель талантливо показывает “пожар”, сжигающий души людей, занятых только наживой, мечтающих любой ценой разбогатеть, а там. . . Но не получается остаться “чистеньким”, человек перестает быть созидателем, творцом. Вначале он губит окружающую среду, оставляя от лесов одни пни, затопляя старинные деревни, кладбища предков, плодородные земли, а потом внутренний “пожар” сжигает его. Такие разные художники, но как созвучны их мысли, одинаковы итоги, к которым приходят их герои.

Человек не царь природы, а составная ее часть. Если гибнет какое-то звено этой цепи, то угроза нависает над всеми. Когда мы поймем это?! Пора остановиться, прекратить самоистребление. Надо жить в гармонии с природой. Тогда мир наступит и в душе каждого. Я верю в это. .