Сочинение Экология в нашей жизни

Тысячи лет, изо дня в день люди добывают и готовят себе пищу, создают орудия труда, поддерживают тепло в жилищах. Человек вырубает леса, осушает естественные водоёмы, истребляет животных, строит заводы, города, фабрики, добывает полезные ископаемые, возделывает землю. Люди делают всё для того, чтобы быть сытыми, в тепле, чтобы было меньше работы и можно было бы беззаботно отдыхать и делать только то, что нравится. Но ни один человек не задумывается о том, каково существам, живущим вокруг, в каком состоянии находится планета. Естественно, ни что не проходит бесследно. Многие люди считают, что ресурсы Земли безграничны, они смотрят вокруг и видят, что кругом много животных, огромные площади леса, длинные величественные реки, чистый воздух. Они думают, что так будет всегда, что им всего этого будет достаточно, даже слишком много. Так было когда-то… Но с каждым годом ресурсы планеты всё больше истощаются, чаще случаются экологические катастрофы, в которых гибнут тысячи жизней. А человечество всё так же движется вперёд, по пути технического прогресса, переступая через погибших по вине природы людей, забывая, что если бы не было природы, то не было бы и самого человека.

Люди, остановитесь! Остановитесь хотя бы на секунду, оглянитесь вокруг!

Неужели вы не понимаете, что природа забирает невинные жизни не по собственной прихоти. Она просто вынуждена обратить на себя внимание. Из года в год извергаются вулканы, происходят землетрясения, оползни, сели, лавины, погибают люди. Так Земля предупреждает каждого человека, говорит о том, что в один ужасный момент всё может рухнуть, сломаться, погибнуть.

Но люди по-прежнему продолжают не обращать внимания, уничтожать и загрязнять природу. Я считаю, что нужно прекратить варварские поступки. Прекратить, пока ещё не стало слишком поздно. .